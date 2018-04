Tiental Napoli verliest bij Fiorentina en ziet Juventus uitlopen in titelstrijd

Napoli kwam tegen Fiorentina al na acht minuten met tien man te staan door een rode kaart voor Kalidou Koulibaly. Een klein halfuur later profiteerde de thuisploeg van de overtalsituatie via een treffer van Giovanni Simeone.

De zoon van Atletico Madrid-coach Diego Simeone maakte na iets meer dan een uur spelen ook het tweede doelpunt voor Fiorentina. De Argentijn bepaalde diep in blessuretijd de eindstand op 3-0 en voltooide daarmee zijn hattrick.

Door de nederlaag heeft Napoli met nog drie duels te gaan vier punten achterstand op Juventus. De 'Oude Dame' ontsnapte zaterdag aan puntenverlies in de uitwedstrijd tegen Internazionale (2-3) door twee goals in de slotfase.

Vorige week blies Napoli de titelstrijd nog nieuw leven in door in Turijn de topper tegen Juventus (0-1) te winnen. De club uit de havenstad werd in 1990 voor het laatst kampioen van Italië. Juventus kan de zevende landstitel op rij pakken.

Achter de twee titelkandidaten deed Stefan de Vrij met Lazio goede zaken met een 0-1 zege op Torino (goal Sergej Milinkovic-Savic). De club kwam daarmee weer in punten gelijk met nummer drie AS Roma, dat een beter onderling resultaat heeft. Inter is met 66 punten de nummer vijf. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

Galatasaray

In Turkije won Galatasaray voor eigen publiek de beladen topper tegen Besiktas met 2-0. Fernando opende halverwege de eerste helft de score voor de thuisploeg en voormalig FC Dordrecht-aanvaller Garry Rodrigues bepaalde twintig minuten voor tijd de eindstand.

Besiktas eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Dusko Tosic na ruim een uur spelen. De overtreding van de Serviër leverde ook een penalty op voor Galatasaray, die werd gemist door Bafetimbi Gomis.

Ryan Donk deed de hele wedstrijd mee bij Galatasaray en Ryan Babel maakte de negentig minuten vol bij Besiktas, waar Jeremain Lens tien minuten voor rust in het veld kwam.

Door de overwinning blijft Galatasaray koploper in de Süper Lig. De ploeg van coach Fatih Terim heeft een punt voorsprong op het Istanbul Basaksehir, dat eerder op zondag mede door een assist van Eljero Elia met 1-4 won bij Osmanlispor. Besiktas staat vierde op vier punten van de koploper.

Borussia Dortmund

In de Bundesliga verzuimde Borussia Dortmund de tweede plaats over te nemen van Schalke 04. De ploeg van coach Thomas Tuchel kwam niet verder dan 1-1 op bezoek bij Werder Bremen.

Marco Reus bracht Dortmund in de negentiende minuut op voorsprong en Thomas Delaney zorgde op slag van rust voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel heeft Dortmund met nog twee speelrondes voor de boeg twee punten achterstand op Schalke, dat zaterdag in Gelsenkirchen eveneens met 1-1 gelijkspeelde tegen Borussia Mönchengladbach.

