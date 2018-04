Advocaat gaat ervan uit dat Sparta lijfsbehoud veiligstelt in play-offs

De Kasteelclub verloor zondag met 3-1 van Feyenoord, maar weet zeker dat ze niet direct zal degraderen. Concurrent FC Twente ging namelijk onderuit bij Vitesse (5-0) en zal als laatste eindigen in de Eredivisie. De play-offs zijn daarentegen niet meer te ontlopen voor Sparta.

"Twente heeft een goede ploeg, maar zij degraderen en wij hebben nog een herkansing. Ik ga er maar van uit dat we ons gaan handhaven", zei Advocaat voor de camera van FOX Sports.

"Je moet vertrouwen hebben en dat uitstralen. Thuis zijn we moeilijk te verslaan met het publiek erachter, maar iedere uitwedstrijd is lastig. Het belangrijkste is dat we vooral in die uitduels de concentratie hebben en ons niet laten verrassen."

In de play-offs neemt Sparta het op tegen SC Cambuur of FC Dordrecht, die elkaar komende week in de eerste ronde treffen. "Ik heb vroeger met PSV weleens bij Cambuur en Dordrecht gespeeld en dat was niet makkelijk. Zij vechten er ook voor", aldus Advocaat.

Feestjes

Het spel tegen Feyenoord geeft Advocaat vertrouwen voor de play-offs. Sparta kwam in De Kuip zelfs op 0-1 en kreeg kansen op meer treffers, maar verzuimde om vaker te scoren.

"Er had meer ingezeten. We wisten dat Feyenoord na de bekerwinst wat feestjes had gevierd en in de eerste helft creƫerden we een aantal heel mooie kansen", aldus de oud-bondscoach van Oranje.

"Als we met 2-0 of 3-0 voor hadden gestaan, had ik nog maar moeten zien of Feyenoord terug kon komen. We waren goed, maar het kwam ook een beetje door de ruimte die we kregen. We moesten onze kansen benutten en dat deden we niet. Dat is zonde."

Sparta speelt volgende week in de laatste speelronde van de Eredivisie thuis tegen Heracles Almelo. De ploeg van Advocaat speelt op 10 mei eerst uit in de play-offs. Drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen Cambuur of Dordrecht.

