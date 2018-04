Ziyech 'na alles wat er gebeurd is' verrast door titel Ajacied van het jaar

De 25-jarige middenvelder werd eerder dit seizoen uitgefloten door een deel van de eigen aanhang en kreeg twee weken geleden een duw van een Ajax-supporter toen de spelersbus na de 3-0 nederlaag tegen PSV werd opgewacht.

Desondanks vinden de fans van Ajax dat Ziyech de beste speler van het seizoen is. "Wat ga ik hierover zeggen?", vroeg Ziyech zich zondag na Ajax-AZ (3-0) voor de camera van FOX Sports hardop af over zijn individuele prijs.

Na een korte stilte: "Na alles wat er gebeurd is, had ik dit niet verwacht. Ik ben er wel blij mee. Als je er niet blij mee zou zijn, is er iets niet goed met je."

Ook tegen AZ behoorde Ziyech, die komende zomer ondanks een doorlopend contract zeer waarschijnlijk vertrekt, tot de beste Ajacieden.

De middenvelder bekroonde zijn goede wedstrijd vlak voor tijd met een assist op David Neres. Ajax stelde door de zege de tweede plaats in de Eredivisie veilig. "Ik deed gewoon mijn ding, zoals iedereen op het veld", aldus Ziyech. "Dan komen je kwaliteiten vanzelf naar boven."

De Ligt

Matthijs de Ligt, die bij afwezigheid van de geblesseerde Joël Veltman de aanvoerdersband droeg, werd door de supporters van Ajax gekozen als talent van het jaar. De 18-jarige verdediger kent een ijzersterk seizoen en wordt in Engelse media in verband gebracht met Tottenham Hotspur.

"Maar ik weet daar niks van en mijn zaakwaarnemer ook niet", aldus De Ligt. "Ik heb vandaag met Ajax gespeeld en volgende week staat er nog een wedstrijd op het programma. Daar focus ik me nu op."

De Oranje-international was tevreden met de zege op AZ, waardoor Ajax volgend seizoen in de voorronde van de Champions League speelt.

"In het begin hadden we het moeilijk, maar aan het einde van de eerste helft kregen we de overhand. Na rust kregen we kans op kans en na de 2-0 van Justin Kluivert leunden we iets meer achterover. Uiteindelijk is 3-0 een goede uitslag."

Volgende week gaat Ajax in de laatste speelronde op bezoek bij Excelsior, dat net als de Amsterdammers nergens meer voor speelt.

