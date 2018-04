Trainer Vreven vertrekt na dit seizoen bij NAC Breda

"Ik ga vertrekken bij NAC, dat klopt", aldus Vreven tegen FOX Sports. "Die beslissing is natuurlijk niet vandaag genomen. We hebben er als volwassen mensen over gesproken en dit in onderling overleg besloten."

Vreven werd op 1 januari 2017 aangesteld als hoofdcoach van NAC Breda, als opvolger van Marinus Dijkhuizen. In zijn eerste halfjaar leidde hij de Brabanders via de play-offs om promotie/degradatie naar de Eredivisie.

Door de zege zondag op Heerenveen is NAC zo goed als zeker van handhaving op het hoogste niveau. De ploeg van Vreven staat vijftiende met drie punten voorsprong op nummer zestien Roda JC. NAC heeft bovendien een veel beter doelsaldo (-16 om -26).

"Toen ik aangesteld werd, kreeg ik anderhalf jaar de tijd om te promoveren", aldus Vreven. "In die anderhalf jaar hebben we de promotie bewerkstelligd en zijn we in de Eredivisie gebleven, dus de club kan weer een nieuwe stap zetten."

Schorsing

De oud-speler van onder meer FC Utrecht zal volgende week meer vertellen over zijn vertrek. "Vandaag moet alle aandacht naar mijn spelers en de prestatie gaan", stelde Vreven.

"Maar je moet in het voetbal ook niet alles willen verklaren. Sommige dingen lopen zoals ze lopen, dat is het wereldje. Ik heb hier anderhalf jaar een fantastische tijd gehad. Ik heb goed gepresteerd en mag zeggen dat ik via de voordeur naar buiten ga bij NAC."

NAC Breda won dit seizoen negen van zijn 33 duels. De club uit Breda staat op 33 punten, met volgend weekend nog een uitwedstrijd tegen FC Twente te gaan.

Vreven - die in België hoofdtrainer was bij Esperanza Neerpelt, KFC Dessel Sport, Lommel United en Waasland-Beveren - werd dit seizoen bij drie wedstrijden weggestuurd wegens commentaar op de leiding. Hij kreeg daarvoor in totaal zes duels schorsing.

