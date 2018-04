Pusic vindt dat er te veel is misgegaan in 'bizar seizoen' FC Twente

"Dit doet ontzettend veel pijn. Het is voor ons allemaal een vreselijk moment", begon Pusic zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Dat we zijn gedegradeerd is een bizarre samenloop van omstandigheden. De problematiek zat te diep. Ik huil mee met onze supporters en iedereen in onze regio. In de laatste zes duels was het redden wat er te redden valt en dat is helaas niet gelukt."

Pusic nam eind vorige maand het stokje over van de ontslagen Gertjan Verbeek, maar ook toen stond FC Twente al op de laatste plaats en was handhaving ver uit zicht.

"Het hele seizoen was bizar en pijnlijk. Ik had natuurlijk nog hoop op de ommekeer toen ik instapte. Ik heb mijn hele hart en ziel erin gegooid, maar het mocht helaas niet baten. Er is te veel misgegaan."

Vertrouwen

Pusic heeft er vertrouwen in dat FC Twente binnen afzienbare tijd weer terug kan keren op het hoogste niveau in Nederland.

"Ik ben net zo aangeslagen als al onze supporters en iedereen binnen de club. We moeten dit met zijn allen verwerken en opnieuw beginnen. Er moet heel veel gaan gebeuren, maar daar zijn mensen achter de schermen al mee bezig", zei hij.

"We moeten nog één wedstrijd spelen en die moeten we zo goed mogelijk proberen af te sluiten. Daarna is het tijd voor evaluaties en vervolgstappen. We zullen sterker terugkomen dan we ooit zijn geweest."

Aanvoerder Stefan Thesker sloot aan zich bij de woorden van Pusic. Hij noemde de afgang tegen Vitesse tekenend voor het hele seizoen.

"Alles zat tegen. Als alles wel had meegezeten, waren we nu niet gedegradeerd. Op alle vlakken zijn er foute beslissingen gemaakt. Zowel op als naast het veld. Wij moeten als spelers in de spiegel gaan kijken."

Velderman

Algemeen directeur Erik Velderman keek ondanks de teleurstelling alweer vooruit en zal er naar eigen zeggen alles aan doen om FC Twente zo snel mogelijk de Jupiler League te laten verlaten.

"Het is verschrikkelijk voor onze mensen. Het personeel, de fans, de sponsors. Het is echt een dramatische dag'', somberde hij.

"We hebben over alle scenario's nagedacht. Vandaag maken we pas op de plaats. Vanaf maandag gaan we het gevecht weer aan. Dit is een dramatisch seizoen in alle opzichten. Het is uithuilen, opstaan en alles weer oppakken. We gaan onze wonden likken en hergroeperen. Er is geen reden om te denken dat wij failliet gaan. We hebben allerlei zaken al bedacht en naar voren gekeken."

Velderman had lange tijd geen rekening gehouden met directe degradatie, ook omdat hij de huidige selectie goed genoeg vindt voor de Eredivisie.

"Het hele seizoen zie je dingen die ongelooflijk zijn om naar te kijken. Uiteindelijk groeit het ongeloof steeds meer naar het besef dat het misschien toch wel eens meer kan tegenzitten dan gedacht. Het moment dat je dan degradeert is echt verschrikkelijk. Van tevoren kun je niet bedenken hoe dit voelt. Het is heel zwaar. Ik merk het aan de mensen om ons heen. Het is nogal emotioneel."