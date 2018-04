ADO houdt zicht op play-off-ticket na remise tegen PSV en verlies PEC

Door het gelijkspel komt nummer negen ADO op 44 punten, evenveel als PEC dat door een beter doelsaldo achtste staat. De nummers vijf tot en met acht van de ranglijst strijden in de play-offs voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League.

FC Utrecht was al zeker van een plek in de play-offs en Vitesse verzekerde zich zondag dankzij een 5-0 thuiszege op het gedegradeerde FC Twente ook van een ticket. Behalve ADO en PEC maakt ook sc Heerenveen nog kans op de één van de laatste twee plekken. De Friezen leden een 3-0 nederlaag bij NAC Breda en staan met 46 punten zevende.

ADO kwam in het Cars Jeans Stadion na elf minuten wel op achterstand tegen PSV via Hirving Lozano, die zijn zeventiende competitietreffer van het seizoen maakte. De Mexicaan rondde een voorzet van Gaston Pereiro van dichtbij af, maar raakte daarbij ook geblesseerd doordat hij ongelukkig terechtkwam in het doel.

Lozano probeerde nog even verder te spelen, maar verliet in de negentiende minuut alsnog het veld vanwege een schouderblessure. "Lozano is voor onderzoek terug naar Eindhoven, daar maken ze een foto van zijn schouder", vertelde PSV-trainer Phillip Cocu na de wedstrijd.

Johnsen

Tussendoor zorgde Björn Johnsen voor de gelijkmaker van ADO. De Noor schoot raak nadat Lex Immers de bal met het hoofd teruglegde.

Tien minuten na de gelijkmaker kreeg ADO een makkelijk gegeven strafschop na een duel tussen Nicolas Isimat-Mirin en Johnsen. Het buitenkansje werd benut door Abdenasser El Khayati. PSV kwam na een uur spelen weer langszij via een treffer van Pereiro, die raak kopte nadat een hoekschop werd doorgekopt door Daniel Schwaab.

Een kleine twintig minuten voor tijd bracht Johnsen ADO met zijn zeventiende competitiedoelpunt van het seizoen opnieuw op voorsprong, maar in de slotfase bezorgde Pereiro de landskampioen alsnog een punt.

PEC Zwolle

PEC kreeg in de eerste helft tegen Willem II de beste kansen via Younes Namli en Younes Mokhtar, maar Timon Wellenreuther hield zijn doel schoon.

Halverwege de tweede helft was het wel raak voor Willem II. Ismail Azzaoui rondde een snelle aanval van de Tilburgers af. In het vervolg konden de Zwollenaren de achterstand niet meer wegwerken.

Excelsior kon in theorie nog een ticket voor de play-offs om een Europa League-ticket bemachtigen, maar de Kralingers verloren met 4-0 bij het al uitgespeelde FC Groningen dankzij twee doelpunten van Tom van Weert en goals van Samir Memisevic en Ritsu Doan.

Utrecht speelde in het Polman Stadion met 2-2 gelijk bij Heracles Almelo. Brandley Kuwas en Jaroslav Navratil brachten de Almeloërs al binnen vijf minuten op 2-0. In de tweede helft redden Sander van de Streek en Mark van der Maarel een punt voor de Domstedelingen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie