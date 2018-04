Advocaat met Sparta veroordeeld tot play-offs, NAC zo goed als veilig

Met nog één speelronde te gaan staat Sparta op 27 punten. Nummer vijftien NAC is met 33 punten niet meer in te halen door de ploeg van Advocaat. Roda JC (30 punten) kan in theorie nog wel vijftiende worden, maar de Limburgers hebben een veel minder doelsaldo dan NAC. Het ontlopen van de play-offs lijkt dus onrealistisch.

Sparta kwam in De Kuip nog verrassend op voorsprong dankzij een fraai doelpunt van Fred Friday, maar op slag van rust maakte Steven Berghuis op aangeven van Robin van Persie gelijk. In de tweede helft liep Feyenoord, dat al zeker is van plaats vier in de eindstand, uit door een eigen doelpunt van Frederik Holst en een treffer van opnieuw Berghuis.

In de play-offs moet Advocaat, die dit seizoen de ontslagen Alex Pastoor opvolgde, proberen te voorkomen dat Sparta na twee seizoenen weer afdaalt naar de Jupiler League.

Roda

Roda kan de play-offs in principe ook niet meer ontlopen. De ploeg van trainer Robert Molenaar won het Limburgse onderonsje met VVV-Venlo weliswaar met 1-4, maar dat bleek door de zege van NAC weinig waard.

Voor rust kwam Roda op voorsprong door Jannes Vansteenkiste en werd het gelijk door VVV'er Torino Hunte. Na rust liepen de bezoekers in een weinig hoogstaand duel uit door treffers van Adil Auassar, Dani Schahin en Mario Engels. Roda moet er nu in de nacompetitie voor zorgen dat het niet net als vier jaar geleden degradeert.

In eigen huis kende NAC een mooie middag tegen sc Heerenveen, dat nog strijdt om Europees voetbal. Het werd verrassend eenvoudig 3-0 door goals van Paolo Fernandes, Mitchell te Vrede en Pablo Mari.

Het NAC van coach Stijn Vreven, die na het duel bekendmaakte dat hij zal vertrekken uit Breda, mag zich dus vrijwel zeker opmaken voor een nieuw seizoen op het hoogste niveau.

Het verschil in doelsaldo met Roda, dat volgende week thuis speelt tegen ADO Den Haag, is -16 om -26 in het voordeel van de Brabanders. NAC gaat in de laatste speelronde op bezoek bij FC Twente, dat zondag degradeerde.

