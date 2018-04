Ajax stelt tweede plaats veilig na eenvoudige thuiszege op AZ

Ajax stond halverwege op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Donny van de Beek en liep na rust uit naar 3-0 dankzij treffers van Justin Kluivert en David Neres.

De ploeg van trainer Erik ten Hag vergrootte door de zege het gat met AZ tot een onoverbrugbare acht punten met nog slechts één speelronde voor de boeg.

Ajax moet na de zomer twee voorrondes overleven om uit te mogen komen in de groepsfase van de Champions League. Aan het begin van dit seizoen ging het tegen OGC Nice mis in de derde voorronde.

AZ, dat vorige week de finale van de KNVB-beker met 3-0 verloor van Feyenoord, maakt zijn opwachting in de derde voorronde van de Europa League.

Afscheid

Nadat afscheid werd genomen van de transfervrije verdedigers Nick Viergever en Mitchell Dijks begon Ajax goed aan de wedstrijd tegen het gehandicapte AZ, dat het zonder de geblesseerden Wout Weghorst, Oussama Idrissi en Stijn Wuytens moest stellen.

De thuisclub kreeg in de eerste twintig minuten via Hakim Ziyech ook twee goede kansen. De spelmaker schoot eerst na een fraaie individuele actie rakelings voorlangs en stuitte daarna op de benen van doelman Marco Bizot.

Ajax kwam in de 38e minuut alsnog op een 1-0 voorsprong door Van de Beek. De middenvelder kreeg de bal op een presenteerblaadje van Matthijs de Ligt en kopte van dichtbij raak.

AZ liet twee minuten later in aanvallend opzicht voor het eerst van zich horen. Spits Ferdy Druijf, de vervanger van Weghorst, kreeg op aangeven van Alireza Jahanbakhsh een aardige mogelijkheid, maar hij schoot hoog over.

Moeiteloos

Ajax was ook in de tweede helft de bovenliggende partij en dat resulteerde al in de 49e minuut in de 2-0 van Kluivert. De aanvaller rondde na doorkoppen van Klaas-Jan Huntelaar beheerst af.

Het verzet van AZ was daarmee definitief gebroken en de bezoekers hadden het geluk dat Ajax aanvankelijk slordig omging met de geboden ruimte en een goal van Neres (terecht) werd afgekeurd wegens buitenspel.

Diezelfde Neres maakte er in de 88e minuut echter toch nog 3-0 van. De clubtopscorer werd vrijgespeeld door Ziyech en passeerde Bizot vanaf de rand van het strafschopgebied met een fraaie krul in de bovenhoek.

Bijzonder moment in de Johan Cruijff Arena was het applaus in de 34e minuut ter ere van Abdelhak Nouri, die in de voorbereiding van dit seizoen ernstige hersenschade overhield aan hartfalen.