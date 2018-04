FC Twente degradeert na 34 jaar uit Eredivisie

FC Twente koesterde na de thuiszege op PEC Zwolle van een kleine twee weken geleden (2-0) nog hoop dat degradatie voorkomen kon worden, maar de uitwedstrijd tegen Vitesse werd een martelgang voor de ploeg van trainer Marino Pusic.

Thulani Serero zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong in de Gelredome, waarna Vitesse in de tweede helft via goals van Tim Matavz (2) en Bryan Linssen (2) uitliep naar een ruime overwinning.

FC Twente heeft met nog één duel te gaan een achterstand van vier punten op nummer zeventien Sparta Rotterdam, dat zondag verloor van Feyenoord (3-1) en zich moet opmaken voor de play-offs tegen degradatie.

Nummer zestien Roda JC won op bezoek bij VVV-Venlo (1-4) en heeft zeven punten meer dan de hekkensluiter. De ploeg uit Kerkrade kan in theorie nog op gelijke hoogte komen met nummer vijftien NAC, maar de Bredanaars hebben een veel beter doelsaldo.

FC Twente, dat in 1965 ontstond uit een fusie, degradeerde één keer eerder uit de Eredivisie. In 1983 daalde de club af naar de toenmalige Eerste Divisie, waarna het een jaar later alweer promoveerde. Sinds het seizoen 1984/1985 spelen de Tukkers onafgebroken op het hoogste niveau.

Verbeek

FC Twente, dat in 2016 vanwege financiële problemen bijna werd teruggezet naar de Jupiler League, kende een dramatisch seizoen. De Enschedeërs wonnen maar vijf van hun 33 wedstrijden en ontsloegen liefst twee trainers.

René Hake moest half oktober vertrekken nadat de Tukkers in de eerste acht competitiewedstrijden maar zes punten hadden gepakt.

FC Twente stelde Gertjan Verbeek aan als de opvolger van Hake, maar de 55-jarige Deventenaar kreeg eind maart na 149 dagen als eindverantwoordelijke ook zijn ontslag. Onder Verbeek won Twente maar één keer in de Eredivisie, op 12 december op bezoek bij NAC Breda (1-2).

Assistent-trainer Pusic maakte het seizoen af als hoofdcoach en hij leidde FC Twente anderhalve week geleden in het duel met PEC naar de eerste competitiezege sinds het duel met NAC, maar dat bleek zondag in Arnhem slechts uitstel van executie.

Fortuna Sittard zal volgend seizoen de plek van FC Twente in de Eredivisie overnemen. De Limburgers stelden zaterdag promotie veilig door tweede te worden in de Jupiler League. Jong Ajax pakte de titel, maar mag als beloftenploeg niet promoveren.

