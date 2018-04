United wint op valreep van Arsenal, Celtic pakt zevende landstitel op rij

Marouane Fellaini kroonde zich tot matchwinner door in de negentigste minuut de bevrijdende 2-1 voor zijn rekening te nemen.

Manchester United was in de zestiende minuut voor het eerst op voorsprong gekomen door een doelpunt van Paul Pogba, maar uitgerekend Henrikh Mkhitaryan bracht Arsenal in de 51e minuut langszij.

De Armeense middenvelder annex aanvaller stapte in de winterstop van Manchester United over naar Arsenal en werd als ruilmiddel gebruikt voor Alexis Sanchez.

Voor de wedstrijd huldigden Alex Ferguson en Mourinho scheidend Arsenal-manager Arsène Wenger op het veld van Old Trafford. Ferguson botste in zijn tijd als manager bij Manchester United regelmatig met de Fransman. Mourinho vocht ook al heel wat verbale oorlogen uit met Wenger.

Liverpool

Manchester United vergrootte door de zege op Arsenal de voorsprong op nummer drie Liverpool tot vijf punten en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de halvefinalist in de Champions League.

Arsenal bleef op de troosteloze zesde plaats steken, waarmee het nog wel virtueel een plek voor de voorrondes van de Europa League in handen heeft.

De equipe van Wenger hoopt donderdag een plek in de Europa Leauge-finale veilig te stellen, maar dan moet in de return in Spanje tegen Atletico Madrid wel het 1-1 gelijkspel van deze week in de heenwedstrijd op eigen veld goedgemaakt worden.

Manchester City

Kampioen Manchester City boekte zondag alweer de dertigste overwinning van het seizoen. De ploeg van manager Josep Guardiola haalde met 1-4 uit op bezoek bij West Ham United.

Manchester City evenaarde daardoor het record van Chelsea uit het seizoen 2016/2017. De 'Blues' wonnen destijds dertig van hun 38 competitiewedstrijden.

Manchester City had de historische zege te danken aan doelpunten van Leroy Sané, Pablo Zabaleta (eigen goal), Gabriel Jesus en Fernandinho. West Ham United deed via Aaron Cresswell nog wel iets terug.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Celtic

Celtic pakte zondag voor de zevende keer op rij de landstitel in de Schotse Premier League. De ploeg van manager Brendan Rodgers won in de kampioenswedstrijd in eigen huis met liefst 5-0 van aartsrivaal Rangers FC.

Celtic stond halverwege al op een 3-0 voorsprong door twee doelpunten van Odsonne Edouard en één van James Forrest en liep na rust uit naar 5-0 dankzij treffers van Tom Rogic en Callum McGregor.

'The Bhoys' hebben nu in totaal 49 kampioenschappen veroverd, waarmee het nog maar vijf minder heeft dan Rangers FC, dat met 54 het wereldrecord in handen heeft.

Celtic heeft met nog drie speelrondes voor de boeg een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op naaste achtervolger Aberdeen.

Bij nummer drie Rangers FC is naar alle waarschijnlijkheid Steven Gerrard volgend seizoen de manager. De oud-speler van Liverpool is volgens de BBC dicht bij een akkoord over een langjarig contract.

Graeme Murty is momenteel op interim-basis de eindverantwoordelijke op Ibrox Park. Hij nam in oktober het stokje over van de ontslagen Pedro Caixinha.