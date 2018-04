Celtic pakt zevende landstitel op rij na vernedering van rivaal Rangers

Celtic stond halverwege al op een 3-0 voorsprong door twee doelpunten van Odsonne Edouard en één van James Forrest. De thuisploeg liep na rust uit naar 5-0 dankzij treffers van Tom Rogic en Callum McGregor.

Het was de grootste competitiezege van Celtic op de rivaal sinds 1894, toen het ook 5-0 werd.

'The Bhoys' hebben nu in totaal 49 kampioenschappen veroverd, waarmee het nog maar vijf minder heeft dan Rangers FC, dat met 54 het wereldrecord in handen heeft.

Celtic heeft met nog drie speelrondes voor de boeg een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op naaste achtervolger Aberdeen.

Derde plaats

Rangers FC bezet op dertien punten achterstand van Celtic de derde plaats en heeft daarmee net als Aberdeen virtueel een ticket voor de voorrondes van de Europa League in handen.

Celtic gaat als kampioen de voorrondes van de Champions League in. De club uit Glasgow wist die de afgelopen seizoen telkens te overleven.

Bij Rangers FC is naar alle waarschijnlijkheid Steven Gerrard volgend seizoen de manager. De oud-speler van Liverpool is volgens de BBC dicht bij een akkoord over een langjarig contract.

Graeme Murty is momenteel op interim-basis de eindverantwoordelijke op Ibrox Park. Hij nam in oktober het stokje over van de ontslagen Pedro Caixinha.