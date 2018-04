Ajax begint met Mazraoui in topper, Druijff vervangt Weghorst bij AZ

Mazraoui maakte anderhalve week geleden tegen VVV-Venlo zijn basisdebuut voor Ajax. De 20-jarige middenvelder is dit seizoen basisspeler bij Jong Ajax in de Jupiler League en mocht in de Eredivisie ook vijf keer invallen van trainer Erik ten Hag.

Ten opzichte van het duel met VVV is Nicolas Tagliafico de enige wijziging in de opstelling van de Amsterdammers. De Argentijn keert terug na een schorsing.

Tagliafico neemt in de verdediging de plek in van Joël Veltman, die in de wedstrijd tegen VVV zwaar geblesseerd raakte. De aanvoerder is zes tot negen maanden uit de roulatie door een gescheurde kruisband.

Druijff

Bij AZ begint Druijff voor het eerst in de hoofdmacht. De 20-jarige aanvaller vervangt Weghorst, die vrijdag op de training hard in botsing kwam met reservedoelman Gino Coutinho. Bij onderzoek in het ziekenhuis werd een wond in zijn lies- en schaamstreek gehecht.

Trainer John van den Brom liet Druijff al wel twee keer invallen bij AZ. De spits speelde dit seizoen 21 duels in de Jupiler League voor Jong AZ, waarin hij zeven keer scoorde.

Ajax kan bij een overwinning op AZ de tweede plaats in de Eredivisie veiligstellen. Met nog twee duels voor de boeg heeft de ploeg van Ten Hag vijf punten voorsprong op de Alkmaarders. In de laatste speelronde gaat Ajax op bezoek bij Excelsior en speelt AZ in het AFAS Stadion tegen PEC Zwolle.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondagmiddag om 14.30 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Ajax: Onana; De Ligt, Wöber, Tagliafico; Ziyech, Van de Beek, Schöne, Mazraoui; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Druijf, Seuntjens.

PSV

Bij PSV verschijnt Albert Gudmundsson in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag voor het eerst in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De 20-jarige IJslander krijgt in Den Haag een kans in de aanval van trainer Phillip Cocu.

Net als in de vorige competitiewedstrijd tegen Roda JC, enkele dagen nadat PSV de titel had veroverd, staat Eloy Room onder de lat. Pablo Rosario mag voor de tweede keer in de basis beginnen bij de Eindhovense club. Jorrit Hendrix draagt de aanvoerdersband, omdat Marco van Ginkel net als keeper Jeroen Zoet op de bank zit.

PSV veroverde twee weken geleden voor de 24e keer de landstitel. ADO staat negende en strijdt nog om een plek in de play-offs om een Europa League-ticket.

Het duel tussen ADO en PSV gaat zondagmiddag om 14.30 uur van start in het Cars Jeans Stadion en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Goppel, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Becker, Johnsen, Falkenburg.

Opstelling PSV: Room; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet, Rosario, Pereiro, Hendrix; Lozano, Bergwijn, Gudmundsson.

