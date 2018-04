Janssen hoopt vooral fit te blijven na eerste goal in vijf maanden

De van Tottenham Hotspur gehuurde Nederlander maakte in blessuretijd de 1-4 in de eenvoudig gewonnen uitwedstrijd tegen Kasimpasa. Hij mocht als invaller alleen het laatste half uur meedoen.

Janssen stond door een hardnekkige voetblessure sinds begin december aan de kant. Zijn laatste treffer dateerde van 29 november in een bekerwedstrijd tegen Adana Demirspor. Begin deze week maakte hij eindelijk zijn rentree.

"Het was erg belangrijk voor me om te scoren", beaamde de 23-jarige aanvaller. "Ik hoop de rest van het seizoen vooral fit te blijven."

Titelstrijd

Fenerbahçe is nog volop in de race voor het kampioenschap in Turkije. In een ongekend spannende titelstrijd geven Galatasaray (63), Fenerbahçe (63), Besiktas (62) en Basaksehir (62) elkaar nauwelijks iets toe.

Fenerbahçe heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie. Zondagavond staat de Turkse topper tussen Galatasaray en Besiktas op het programma. Basaksehir speelt een uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Osmanlispor.

"Ik hoop nog een belangrijke rol te spelen in de laatste weken van het seizoen", kijkt Janssen vooruit op de laatste drie competitieduels van het seizoen. "Ik voel me momenteel erg goed."

Janssen staat sinds 2016 onder contract bij Tottenham Hotspur, maar met twee treffers in 27 Premier League-duels kon hij in Engeland nog niet overtuigen. Bij Fenerbahçe staat de teller na dertien competitieduels op drie goals. Namens Oranje scoorde hij zeven keer in zeventien interlands.