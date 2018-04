Trainer Lijnders vindt niet dat NEC gefaald heeft door mislopen titel

NEC bleeft op de laatste speeldag van de reguliere competitie op 3-3 steken tegen FC Dordrecht en eindigt daardoor als derde. Fortuna Sittard promoveerde dankzij een 1-0 thuiszege op Jong PSV. Kampioen Jong Ajax is als beloftenploeg niet welkom in de Eredivisie.

Voor aanvang van het seizoen gold NEC als de torenhoge favoriet voor promotie. Lijnders heeft echter niet het gevoel dat zijn ploeg gefaald heeft door achter het verrassende Fortuna Sittard, vorig jaar slechts de nummer zeventien in de Jupiler League, te eindigen.

"Ik heb niet het gevoel dat wij de titel de laatste maanden hebben laten liggen", vertelt de trainer, die in januari het stokje overnam van Adrie Bogers, bij FOX Sports. "Wij zijn gegroeid en gegroeid, maar hebben onderweg een paar keer punten laten liggen. Uiteindelijk is het net niet genoeg geweest."

Complimenten

De voormalig assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool meent dat Fortuna Sittard alle credits verdient, maar ziet ook een duidelijk verschil in benadering tussen de Limburgse promovendus en zijn eigen ploeg."

"Zij hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. Maar wij moeten en zij mogen. Bij Fortuna wordt alles als magisch gezien en bij ons is alles slecht als het even niet loopt. Terwijl we allebei bijna evenveel punten hebben gehaald in de tweede seizoenshelft."

Boze fans

NEC, dat door de winst van Fortuna ook aan een zege tegen Dordrecht niet genoeg zou hebben gehad om zaterdagavond een promotiefeest te mogen vieren, moet zich nu gaan opladen voor de play-offs, waarin FC Emmen de eerste tegenstander is.

"We moeten hier nu even van bijkomen en weer fris worden", geeft Lijnders aan. "Dan volgen er twee finales en hopelijk daarna nog twee. Maar dan moeten we wel stoppen met cadeautjes weggeven."

De spelersbus van NEC werd zaterdagavond bij terugkomst in Nijmegen opgewacht door een groep boze supporters. Politie-agenten en de ME waren nodig om te voorkomen dat het rondom De Goffert tot ongeregeldheden kwam.

Bekijk de eindstand in de Jupiler League