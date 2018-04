Juventus ontsnapt in bizarre slotfase tegen Inter aan nieuw puntenverlies

Door de overwinning blijft Juventus ook na de 35e speelronde aan kop. De 'Oude Dame' heeft met nog drie duels voor de boeg vier punten voorsprong op Napoli, dat zondag nog op bezoek gaat bij Fiorentina. Inter bezet de vijfde plek.

Vorige week moest Juventus nog een dreun verwerken. Toen verloor de formatie van coach Massimiliano Allegri de topper tegen Napoli in het Allianz Stadium met 0-1 door een doelpunt in de slotfase.

Tegen Inter kwam Juventus na een klein kwartier op voorsprong door een doelpunt van Douglas Costa. De bezoekers leken een eenvoudige avond te krijgen toen Inter twee minuten later met tien man kwam te staan door een rode kaart voor Matias Vecino.

De 'Nerazzurri' knokten zich vroeg in de tweede helft echter terug in de wedstrijd toen Mauro Icardi raak kopte uit een vrije trap van João Cancelo. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg ook nog op voorsprong door een eigen doelpunt van Andrea Barzagli.

Juan Cuadrado bracht Juventus drie minuten voor tijd met een inzet uit een onmogelijke hoek weer langszij en Gonzalo Higuain bezorgde zijn ploeg kort daarna de overwinning. De Argentijn kopte raak uit een vrije trap van Paulo Dybala.

AS Roma

Eerder op de avond herstelde AS Roma zich van de ruime nederlaag in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool (5-2). Vier dagen voor de return tegen de Engelsen won het team van trainer Eusebio Di Francesco met ruime cijfers van Chievo: 4-1.

Roma, waar Kevin Strootman ontbrak door een ribblessure, speelde de laatste 35 minuten met een man minder na een rode kaart voor Juan Jesus. Op dat moment was de stand 2-0 door doelpunten in de eerste helft van Patrik Schick en Edin Dzeko.

Met een man minder liep Roma nog verder uit via treffers van Stephan El Shaarawy en opnieuw Dzeko. Chievo miste bij 2-0 een strafschop via Roberto Inglese, die in de slotfase wel de eer redde voor de bezoekers.

AS Roma blijft door de zege op de derde plaats staan. Stadgenoot Lazio kan zondag bij winst weer op gelijke hoogte komen. Chievo is zeventiende en moet nog strijden voor lijfsbehoud.

Real Madrid

In de Primera Division boekte Real Madrid in Santiago Bernabeu een benauwde overwinning op laagvlieger Leganes: 2-1. De 'Koninklijke' staat derde en komt door de zege op één punt van nummer twee Atletico Madrid.

Atletico gaat zondag nog op bezoek bij Deportivo Alaves, maar heeft net als Real op dit moment 34 wedstrijden gespeeld. De bovenste drie ploegen in de Primera Division plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Gareth Bale opende al in de achtste minuut de score voor Real met een halve omhaal. Op slag van rust verdubbelde Borja Mayoral de marge.

Leganes kwam halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd door een doelpunt van Diego Brasanac, die het net vond op aangeven van Nordin Amrabat. De bezoekers slaagden er niet meer in om een punt te pakken, maar raakten in de extra tijd nog wel Gabriel kwijt door een rode kaart.

Montella

Eerder op de avond werd Vincenzo Montella al na vier maanden ontslagen als coach van Sevilla. De Spaanse ploeg verloor vrijdag met 2-1 van Levante en werd vorig weekend in de bekerfinale afgedroogd (5-0) door FC Barcelona.

Sevilla schakelde half maart nog Manchester United uit in de Champions League, maar wacht sindsdien op een overwinning. Daardoor is de kans aanwezig dat de 'Rojiblancos', die zevende staan, Europees voetbal mislopen.

Voor de 43-jarige Montella is het al de tweede keer dit seizoen dat hij is ontslagen. In november van vorig jaar werd de Italiaan op straat gezet door AC Milan. Hij had eerder AS Roma, Catania, Fiorentina en Sampdoria onder zijn hoede.

Het is nog onduidelijk wie de opvolger wordt van Montella bij Sevilla. Joaquin Caparros neemt voorlopig de honneurs waar bij de Andalusiërs.

