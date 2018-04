Uitzinnige Jong Ajax-spelers dragen titel op aan Nouri

De Amsterdammers leken het kampioenschap zaterdag tijdens de bloedstollende laatste speelronde nog te verspelen, maar de ploeg van coach Michael Reiziger boog een achterstand tegen MVV Maastricht om in een 2-1 zege.

"Het jaar begon verschrikkelijk, maar deze is echt voor Nouri. We zullen hem nooit vergeten. Hij heeft iedereen hier mooie avonden bezorgd", zei Jong Ajax-aanvoerder Leon Bergsma vlak na het kampioensduel op Sportpark De Toekomst tegen FOX Sports.

Middenvelder Dani de Wit, die dit seizoen zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax, sprak in de euforie woorden van gelijke strekking.

"Dit is het kampioenschap van Nouri. We hebben het ook voor hem gedaan. Het was een heel pijnlijk begin van het seizoen. Het speelde door in het eerste, maar ook bij Jong Ajax. Dat we nu de titel hebben behaald, is ook voor hem."

Reiziger

Trainer Michael Reiziger haalde het drama rond Nouri ook aan en is trots dat zijn ploeg zich in de loop van het seizoen heeft herpakt.

"Het jaar begon zwaar, maar daarna hebben we het als team geweldig opgepakt en dat leidt tot dit mooie resultaat. Ik geniet hier enorm van. We hebben een goed seizoen achter de rug, de jongens hebben het fantastisch gedaan. Meer woorden heb je niet nodig."

Jong Ajax is het eerste beloftenteam ooit dat kampioen wordt op het tweede niveau van Nederland. Doordat beloftenploegen niet mogen promoveren, nam Fortuna Sittard dat ticket over. De Limburgers keren na zestien jaar weer terug in de Eredivisie.

