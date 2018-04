Geëmotioneerde Hofland vindt promotie met Fortuna 'onbeschrijfelijk'

De Limburgers moesten de titel in de Jupiler League weliswaar aan Jong Ajax laten, maar verzekerden zich dankzij een 1-0 zege op Jong PSV van de tweede plaats en keren na zeer bewogen jaren weer terug op het hoogste niveau.

"Een mooi moment. Het doet me heel veel, net als veel anderen hier. Het is eigenlijk ongelooflijk", aldus een geëmotioneerde Hofland, die als oud-speler van Fortuna het stokje in februari overnam van de ontslagen trainer Sunday Oliseh, tegen FOX Sports.

"De jongens hebben alles goed gedaan en de reactie in het stadion was fantastisch. Dit moment is onbeschrijfelijk. Twee jaar geleden was de club bijna dood en ook dit jaar gebeurde er veel, maar hier staan we dan toch."

Fortuna balanceerde in 2009 financieel op de rand van de afgrond, maar mocht uiteindelijk toch de licentie behouden. Na vele jaren van financiële en sportieve malaise keert de club nu dus weer terug in de Eredivisie.

Schuurs

Aanvoerder Perr Schuurs (18), die na dit seizoen naar Ajax vertrekt, had eveneens geen woorden voor de prestatie. "Ik ben hartstikke blij. We hoorden ook de tussenstanden, dus het was wel spannend, maar het is allemaal goedgekomen. Nu gaan we feesten", zei de verdediger.

"Wat dit voor de supporters en de club betekent is nauwelijks onder woorden te brengen. Deze terugkeer naar de Eredivisie is voor onze fans. Ik heb hier altijd met trots gespeeld."

Finn Stokkers, die de bevrijdende treffer maakte tegen Jong PSV: "Dit is niet normaal, kijk dan wat wij met de supporters doen. Je bent altijd gespannen voor een wedstrijd, maar het is ons niet naar het hoofd gestegen. Ik hoop dat dit feest nog mooier gaat worden."

Fortuna moest de titel op een punt aan Jong Ajax laten. NEC greep als nummer drie naast de prijzen en moet via de play-offs alsnog promotie naar de Eredivisie zien af te dwingen.

Bekijk de eindstand in de Jupiler League