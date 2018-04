Jong Ajax kampioen in Jupiler League, Fortuna promoveert naar Eredivisie

Fortuna leek lang op weg naar promotie én de titel, maar het kampioenschap ging toch naar Jong Ajax. De Amsterdammers kwamen na rust op achterstand tegen MVV, maar wonnen alsnog met 2-1 door treffers van spitsen Kaj Sierhuis en Mateo Cassierra.

Daarmee bleef de ploeg van coach Michael Reiziger achtervolger Fortuna, dat in eigen huis Jong PSV met 1-0 versloeg, één punt voor. Het winnende doelpunt in het Fortuna Sittard Stadion kwam vroeg in de tweede helft op naam van Finn Stokkers.

Vier punten achter Fortuna eindigde NEC, dat ook nog kampioen kon worden en nu via de play-offs promotie naar de Eredivisie moet zien af te dwingen, als derde. De Nijmegenaren kwamen op bezoek bij FC Dordrecht met 2-0 achter, namen vervolgens een 2-3 voorsprong, maar gaven de zege in de slotfase uit handen: 3-3.

Jong Ajax, dat niet mag promoveren, is het eerste beloftenteam ooit dat kampioen wordt in de Jupiler League. Fortuna, de kampioen van de Eerste Divisie van 1995, keert na jaren weer terug op het hoogste niveau.

Fortuna

De promotie van Fortuna is bijzonder. De club degradeerde in 2002 uit de Eredivisie en had het jaren zowel financieel als sportief erg zwaar. Een fusie met Roda JC moest in 2009 uitkomst bieden, maar dat ketste af.

De KNVB trok daarop de licentie van Fortuna in, omdat de bond geen vertrouwen had in het voortbestaan van de club. De licentie werd later echter alsnog toegekend.

Bij de Limburgers werd trainer Sunday Oliseh in februari van dit jaar nog aan de kant gezegd wegens "ontoelaatbaar gedrag". Oud-speler Kevin Hofland werd samen met de Portugees Claudio Braga aangesteld als zijn opvolger en dat duo leidde Fortuna dus naar de langverwachte promotie.

In de strijd achter de top drie plaatsten naast NEC uiteindelijk ook De Graafschap, Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, MVV, Almere City en Dordrecht zich voor de play-offs in de strijd om promotie naar de Eredivisie.

