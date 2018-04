Almere City pakt laatste ticket voor play-offs in Jupiler League

Almere City begon aan de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen met een voorsprong van drie punten op Volendam en had dus voldoende aan een gelijkspel om aan de play-offs mee te mogen doen. De Noord-Hollanders konden Almere als enige ploeg nog afhouden van deelname aan de nacompetitie.

Silvester van der Water opende een klein kwartier voor tijd de score voor Almere City. Zes minuten later verdubbelde Tom Overtoom de voorsprong.

Door de overwinning eindigen de Almeerders met 52 punten als negende op de ranglijst. Die plek geeft recht op een plaats in de eerste ronde van de play-offs.

NEC, De Graafschap, Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, MVV Maastricht en FC Dordrecht plaatsten zich eerder voor de play-offs.

Jong Ajax werd dankzij een 2-1 zege op MVV kampioen in de Jupiler League en Jong PSV verloor met 1-0 bij Fortuna Sittard, dat daardoor na zestien jaar terugkeert in de Eredivisie. Beloftenploegen mogen echter niet meedoen aan de nacompetitie.

FC Emmen

FC Emmen speelde voor eigen publiek met 0-0 gelijk tegen Jong FC Utrecht, maar verzekerde zich desondanks van de zevende plaats. Hierdoor stromen de Drentenaren in de play-offs in de tweede ronde in.

SC Cambuur kon Emmen als enige ploeg nog van de zevende plek afhouden. De Friezen wonnen weliswaar met 0-1 bij Telstar en kwamen daardoor net als de ploeg van coach Dick Lukkien op 58 punten, maar ze eindigden door een iets minder doelsaldo als achtste.

Justin Mathieu kroonde zich tot matchwinner bij Cambuur door na iets meer dan een halfuur spelen een penalty te benutten. De strafschop werd veroorzaakt door Rodny Lopes Cabral, die voor zijn overtreding een rode kaart kreeg.

Net als Emmen mogen NEC, De Graafschap en Telstar de eerste ronde van de play-offs overslaan. De Nijmegenaren speelden met 3-3 gelijk bij FC Dordrecht en eindigden daardoor als derde.

De Graafschap

De Graafschap sloot het seizoen af met een 2-2 gelijkspel bij Jong AZ en legde beslag op de vierde plek. Fabian Serrarens en Mark Diemers scoorden voor de Doetinchemmers en Mees Hoedemakers en Mees Kaandorp waren trefzeker namens de Alkmaarders.

Behalve Almere City en Cambuur beginnen MVV Maastricht en FC Dordrecht ook in de eerste ronde aan de play-offs. MVV eindigde als tiende op de ranglijst en Dordrecht sloot het seizoen weliswaar af op de dertiende plek, maar verzekerde zich dankzij de derde periodetitel van deelname aan play-offs.

In drie wedstrijden om des keizers baard won FC Den Bosch met 1-2 bij Go Ahead Eagles en eindigden de Brabantse derby's FC Oss-FC Eindhoven (1-1) en Helmond Sport-RKC Waalwijk (2-2) in een gelijkspel.

