Memphis helpt Lyon weer aan winst, Janssen trefzeker voor Fenerbahçe

Memphis opende zes minuten voor rust de score voor Lyon. De 24-jarige aanvaller vond het doel met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Halverwege de tweede helft leverde Memphis ook de assist op de tweede treffer, die werd gemaakt door oud-Ajacied Bertrand Traoré. De Nederlander speelde de hele wedstrijd mee bij Lyon, waar Kenny Tete op de bank bleef.

Memphis is de laatste weken op dreef. Deze maand scoorde hij al zes keer voor Lyon. Met zijn treffer tegen Nantes bracht de 36-voudig international zijn competitietotaal op zestien.

Door de overwinning neemt Lyon met nog drie duels te gaan de tweede plaats over van AS Monaco, dat later op zaterdagavond nog in het Stade Louis II tegen Amiens speelt. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten.

De nummer twee in de Ligue 1 plaatst zich net als kampioen Paris Saint-Germain zich voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie komt volgend seizoen uit in de derde voorronde van het Europese miljoenenbal.

Janssen

In de Turkse Süper Lig maakte Janssen diep in blessuretijd de vierde treffer voor Fenerbahçe tegen Kasimpasa. De 23-jarige aanvaller schoof de bal binnen na slecht uitverdedigen van de thuisploeg.

Voor Janssen betekende het zijn eerste doelpunt sinds zijn 29 november voor Fenerbahçe. Afgelopen maandag maakte hij zijn rentree nadat hij ruim vier maanden aan de kant stond door een hardnekkige voetblessure. Met zijn doelpunt tegen Kasimpasa bracht Janssen zijn competitietotaal op drie.

Janssen viel tegen Kasimpasa na iets meer dan een uur spelen in. De overige doelpunten van Fenerbahçe kwamen op naam van Souza, Sener Ozbayrakli en Mathieu Valbuena. Kasimpasa kwam tot scoren door een eigen doelpunt van Martin Skrtel.

Door de overwinning verstevigt Fenerbahçe de tweede plaats en komt het op gelijke hoogte met Galatasaray. De koploper speelt zondag nog voor eigen publiek tegen nummer drie Besiktas.

Real Madrid

In de Primera Division boekte Real Madrid in Santiago Bernabeu een benauwde overwinning op laagvlieger Leganes: 2-1. De 'Koninklijke' staat derde en komt door de zege op één punt van nummer twee Atletico Madrid.

Atletico gaat zondag nog op bezoek bij Deportivo Alaves, maar heeft net als Real op dit moment 34 wedstrijden gespeeld. De bovenste drie ploegen in de Primera Division plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Gareth Bale opende al in de achtste minuut de score voor Real met een halve omhaal. Op slag van rust verdubbelde Borja Mayoral de marge.

Leganes kwam halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd door een doelpunt van Diego Brasanac, die het net vond op aangeven van Nordin Amrabat. De bezoekers slaagden er niet meer in om een punt te pakken, maar raakten in de extra tijd nog wel Gabriel kwijt door een rode kaart.

Montella

Eerder op de avond werd Vincenzo Montella al na vier maanden ontslagen als coach van Sevilla. De Spaanse ploeg verloor vrijdag met 2-1 van Levante en werd vorig weekend in de bekerfinale afgedroogd (5-0) door FC Barcelona.

Sevilla schakelde half maart nog Manchester United uit in de Champions League, maar wacht sindsdien op een overwinning. Daardoor is de kans aanwezig dat de 'Rojiblancos', die zevende staan, Europees voetbal mislopen.

Voor de 43-jarige Montella is het al de tweede keer dit seizoen dat hij is ontslagen. In november van vorig jaar werd de Italiaan op straat gezet door AC Milan. Hij had eerder AS Roma, Catania, Fiorentina en Sampdoria onder zijn hoede.

Het is nog onduidelijk wie de opvolger wordt van Montella bij Sevilla. Joaquin Caparros neemt voorlopig de honneurs waar bij de Andalusiërs.

