Memphis helpt Lyon weer aan winst, Janssen trefzeker voor Fenerbahçe

Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdag aan de zevende overwinning op rij geholpen in de Ligue 1. De Oranje-international was goed voor een doelpunt en een assist in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Nantes. In Turkije scoorde Vincent Janssen in het met 1-4 gewonnen uitduel van Fenerbahçe met Kasimpasa.