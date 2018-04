HSV grijpt laatste strohalm in Wolfsburg, Köln degradeert uit Bundesliga

HSV, dat de laatste jaren vaker in een degradatiestrijd verwikkeld raakte maar nog altijd onafgebroken op het hoogste Duitse niveau speelt, vocht tegen concurrent Wolfsburg voor de laatste kans en sloeg vlak voor rust twee keer toe via Bobby Wood (strafschop) en Lewis Holtby.

In de tweede helft kwam Wolfsburg terug dankzij Josip Brekalo, maar Gian-Luca Waldschmidt maakte in de slotminuten aan alle onzekerheid een einde. HSV is met 28 punten nog altijd voorlaatste, maar met twee speelrondes te gaan heeft de club Mainz, Wolfsburg (allebei 30 punten) en Freiburg (33) in zicht.

Voor hekkensluiter Köln (22 punten) viel na een periode van vier seizoenen het doek in de Bundesliga. De ploeg van coach Stefan Ruthenbeck ging met 3-2 ten onder in Freiburg. Vorig jaar werd Köln nog knap vijfde, waardoor de club dit seizoen in de Europa League uitkwam.

Schalke

Bovenin is Schalke 04 nog altijd niet zeker van de tweede plaats achter kampioen Bayern. De ploeg speelde in Gelsenkirchen lang met tien man (rode kaart Nabil Bentaleb) en kwam niet verder dan 1-1 tegen Borussia Mönchengladbach. De treffers van Raffael (0-1) en Daniel Caligiuri (1-1 uit een strafschop) vielen voor rust.

Schalke heeft 57 punten en moet vrezen dat het nog wordt bijgehaald door Borussia Dortmund. De rivaal heeft drie punten minder, maar een beter doelsaldo en speelt zondag uit tegen Werder Bremen.

Bayern won eerder op zaterdag zonder de geblesseerde Arjen Robben en in een B-opstelling met 4-1 van Eintracht Frankfurt, waar Jetro Willems de hele wedstrijd speelde. Niklas Dorsch, Sandro Wagner, Rafinha en Niklas Süle scoorden voor de 'Rekordmeister'. De tegentreffer kwam op naam van oud-FC Utrecht-spits Sebastien Haller.

Düsseldorf

In de Tweede Bundesliga won Fortuna Düsseldorf met 1-2 van Dynamo Dresden, waarmee de club minimaal als tweede eindigt en daarmee zeker is van promotie naar het hoogste niveau.

Düsseldorf gaat aan kop, maar ook 1. FC Nürnberg kan nog kampioen worden. Het gat met nummer drie, Holstein Kiel, is zo groot dat promotie zeker is.

Düsseldorf speelde in seizoen 2012/2013 voor het laatste in de Bundesliga, nadat de club eerder deze eeuw nog actief was op het vierde niveau in Duitsland. De landskampioen van 1933 was in de jaren zeventig een vaste Bundesliga-club, met als hoogtepunt derde plaatsen in 1973 en 1974.

Bekendste speler in de huidige Düsseldorf-selectie is reservedoelman Michael Rensing, die jarenlang bij Bayern München onder contract stond. Zondag tegen Dresden was Rouwen Hennings de gevierde man. Hij maakte vlak voor tijd de winnende goal.

De andere treffer van Düsseldorf in Dresden kwam van Florian Neuhaus en de Senegalees Moussa Koné was trefzeker voor de thuisploeg.

