Advocaat wil dat Sparta zich tegen Feyenoord meer laat gelden

"We moeten ons in een ander stadion ook laten gelden", zei Advocaat vrijdag op de vooruitblikkende persconferentie. "Thuis doen we het goed, maar uit niet. Daar moet verandering in komen."

Sparta won dit seizoen pas één van zijn zestien competitiewedstrijden op vreemde bodem. Dat gebeurde vorige maand tegen Roda JC (0-2). Twee weken geleden kregen de 'Kasteelheren' in hun vorige uitduel een pak slaag bij Vitesse (7-0).

"Dat mag natuurlijk niet meer gebeuren", herhaalde Advocaat. "Het moet beter dan tegen Vitesse, maar feit is dat we in uitduels te weinig brengen. We moeten op een andere manier spelen."

B-ploeg

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst liet donderdag weten dat hij in de laatste twee wedstrijden van het seizoen met een B-ploeg zal spelen. Advocaat weet niet of dat een voordeel is voor zijn elftal.

"Ik vind dat vooraf heel moeilijk in te schatten", aldus de Hagenaar. "We hebben tegen Willem II gezien dat de B-ploeg van Feyenoord ook een wedstrijd kan winnen. Ik weet toch niet wie er precies wel en niet speelt."

Sparta bezet met nog twee duels te gaan de voorlaatste plek in de Eredivisie. De voorsprong op hekkensluiter FC Twente, dat zondag op bezoek gaat bij Vitesse, bedraagt vier punten.

De ploeg van Advocaat heeft drie punten achterstand op nummer vijftien NAC Breda, dat zondag sc Heerenveen ontvangt. De zestiende en de zeventiende plaats leveren aan het einde van het seizoen een plek in de play-offs om promotie/degradatie op. De nummer achttien degradeert rechtstreeks naar de Jupiler League.

Tussenstanden

Advocaat wil zich zondag niet bezighouden met de tussenstanden van de concurrentie. "We moeten naar onszelf kijken", stelde hij. "Na afloop horen we wel wat de andere ploegen hebben gedaan."

De derby tussen Feyenoord en Sparta gaat zondagmiddag om 14.30 uur van start in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

