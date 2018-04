Van Gaal roemt Iniesta in open brief als voetballer en mens

"Hij is een geweldige voetballer, maar ook een geweldig mens. Dat is in het moderne voetbal niet makkelijk", schrijft Van Gaal vrijdag in een open brief in de Catalaanse krant Marca.

Iniesta maakte eerder op vrijdag met tranen in zijn ogen bekend dat hij Barcelona zestien jaar na zijn debuut zal verlaten. De 33-jarige middenvelder gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Iniesta, die 22 jaar geleden begon in de jeugdopleiding, maakte in 2002 onder de toenmalige coach Louis van Gaal zijn debuut bij Barcelona. Niet veel later groeide hij uit tot vaste waarde in de hoofdmacht.

Tactisch

Van Gaal zag bij jeugdwedstrijden direct dat Iniesta een kans in het eerste elftal verdiende. "Ik zag dat hij net als Xavi excelleerde. Iedereen zei dat die twee even goed waren, maar ik vind dat Iniesta vooral tactisch meer kwaliteit bezit."

De Nederlandse coach roemt vooral de passing van de 129-voudig international. "Hij is net als Lionel Messi een snelle passer en beschikt over een fantastische dribbel, maar in de kleine ruimte heeft hij meer kwaliteit en een hogere handelingssnelheid."

In zestien jaar veroverde Iniesta 31 prijzen met Barcelona, waaronder acht landstitels. 'El Blanquito' won bovendien vier keer de Champions League, drie keer de wereldbeker voor clubteams, drie keer de Europese Super Cup, zeven keer de Spaanse Super Cup en zes keer de Copa del Rey.

Geweldig mens

Van Gaal schatte de kwaliteiten van Iniesta zestien jaar geleden op waarde. "Het was moeilijk om op dat moment voor te stellen dat hij zo ver zou komen, ondanks wat hij al had laten zien. Maar Iniesta kan je niet alleen zien als een uitstekende speler. Hij is ook een geweldig mens."

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal had geen problemen met het ontbreken van fysieke kracht bij Iniesta. "Een speler die tactisch goed is en snel kan handelen, wint altijd. Dat is gebeurd bij Iniesta, Xavi en Messi. Ze zijn zo snel dat het fysieke aspect niet belangrijk is."

Het is nog niet bekend wat Iniesta na dit seizoen gaat doen. Het is in ieder geval uitgesloten dat de middenvelder, die al enige tijd in verband wordt gebracht met een transfer naar China, naar een andere Europese club verkast.