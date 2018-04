Trainer Emery vertrekt na twee jaar bij Paris Saint-Germain

Daarmee komt er na twee jaar een einde aan de samenwerking tussen PSG en Emery, die in juni 2016 werd aangesteld als opvolger van Laurent Blanc.

"Ik wil de eigenaren, de fans en de spelers bedanken voor mijn periode bij de club. PSG is bezig met een mooi project en heeft met Neymar een speler in huis die mee wil groeien", aldus Emery op zijn persconferentie.

Het is nog niet bekend wie de 46-jarige Spanjaard aan het einde van het seizoen gaat opvolgen. Onder anderen Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en de momenteel clubloze Thomas Tuchel worden genoemd in Franse media.

Ambities

Emery kwam in 2016 over van Sevilla, waarmee hij drie keer op rij de Europa League won. Bij PSG was de oud-middenvelder echter een stuk minder succesvol met vooral een teleurstellend eerste seizoen.

PSG moest in 2017 de landstitel aan AS Monaco laten en in de Champions League werden de Parijzenaars al in de achtste finales uitgeschakeld na een spectaculaire comeback van FC Barcelona in de return.

Dit seizoen leidde Emery zijn sterrenensemble weliswaar naar het kampioenschap, maar de ambities van de club in de Champions League bleven onbeantwoord. PSG werd wederom in de achtste finales uitgeschakeld, dit keer door Real Madrid.

Bekertoernooien

PSG was vooral succesvol in eigen land. Emery won met de zevenvoudig kampioen van Frankrijk naast de landstitel namelijk ook twee keer de Coupe de la Ligue en één keer de Coupe de France.

Emery kan dat laatste bekertoernooi dit seizoen nog een keer winnen met PSG, dat op 8 mei de finale speelt tegen Vendée Les Herbiers. Daarnaast komt PSG nog vier keer in actie in de competitie.