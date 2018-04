Clubicoon Iniesta (33) vertrekt na dit seizoen bij FC Barcelona

Iniesta maakte het nieuws vrijdag bekend op een persconferentie. Zijn vertrek komt niet als een verrassing, want Spaanse media meldden al eerder dat de Spanjaard zijn thuisland na dit seizoen zou verlaten.

"Het is heel moeilijk voor mij om de club vaarwel te zeggen waar ik mijn hele leven heb doorgebracht. Ik ben voor een groot deel gevormd door Barcelona en ben de club heel dankbaar", zei een emotionele Iniesta.

Het is nog niet bekend wat de middenvelder na dit seizoen gaat doen. Het lijkt uitgesloten dat Iniesta naar een andere Europese club gaat, onder meer omdat hij al enige tijd in verband wordt gebracht met een transfer naar China.

Van Gaal

Met het vertrek van Iniesta verliest Barcelona één van zijn beste spelers van deze eeuw. De middenvelder, die 22 jaar geleden begon in de jeugdopleiding, maakte in 2002 onder de toenmalige coach Louis van Gaal zijn debuut bij Barcelona en gold niet lang daarna als vaste waarde in het Catalaanse elftal.

In zestien jaar veroverde Iniesta 31 prijzen met Barcelona, waaronder acht landstitels. 'El Blanquito' won bovendien vier keer de Champions League, drie keer de wereldbeker voor clubteams, drie keer de Europese Super Cup, zeven keer de Spaanse Super Cup en zes keer de Copa del Rey.

De prestaties van Iniesta bij Barcelona leverde hem in mei 2006 een plek op in het Spaanse elftal, waar hij tot dusver 129 interlands voor speelde. In 2010 hielp hij Spanje ten koste van Nederland aan de wereldtitel door in verlenging de winnende treffer te maken en in 2008 en 2012 mocht hij zich ook Europees kampioen noemen met zijn land.

Gouden bal

Hoewel Iniesta jarenlang een belangrijke schakel was in het elftal van Barcelona, is hij nooit door de FIFA beloond met de Gouden Bal. De middenvelder werd wel eens uitgeroepen tot beste speler van Europa.

De kans is groot dat Iniesta zijn erelijst dit seizoen nog uitbreidt, want Barcelona staat op het punt om kampioen te worden. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft liefst elf punten voorsprong op naaste belager Atletico Madrid en kan zondag bij een zege op Deportivo La Coruña de titel grijpen.

Barcelona hoopte dit seizoen ook voor het eerst sinds 2015 de Champions League te winnen, maar de koploper in Spanje werd in de kwartfinales verrassend uitgeschakeld door AS Roma.