Wenger noemt remise tegen Atletico 'slechtst denkbare resultaat'

"Natuurlijk voelt dit als een gemiste kans. Als je ziet hoe de wedstrijd verliep, dan is dit het slechtst denkbare resultaat. We hadden ons vanavond al kunnen kwalificeren voor de finale", zei Wenger na de heenwedstrijd in het Emirates Stadium tegen de BBC.

Arsenal stond voor eigen publiek al razendsnel met een man meer doordat de Kroaat Sime Vrsaljko in de eerste tien minuten twee keer geel pakte, maar de Londenaren verzuimden te profiteren van die overtalsituatie.

Alexandre Lacazette tekende een kwartier na rust nog wel voor de openingstreffer, maar Arsenal kreeg legio kansen om die marge te vergroten. Dat verzuimden de Londenaren, waarna Antoine Griezmann Atletico in de 82e minuut een gelijkspel bezorgde.

Kans

Wenger kon er met zijn hoofd niet bij dat Arsenal de zeker lijkende zege nog uit handen gaf. "Atletico creëerde alleen iets via de lange bal en scoorde ook nog eens uit de enige kans die ze kregen. We hebben de overwinning zelf weggegeven, dus we moeten kritisch naar onszelf kijken."

Door het 1-1 gelijkspel moet Arsenal volgende week in Madrid in ieder geval één keer scoren om de finale te bereiken, maar dat lijkt een zware klus te worden. De ploeg van trainer Diego Simeone kreeg dit kalenderjaar in thuiswedstrijden slechts drie doelpunten tegen.

"Ik kijk niet naar de statistieken, maar alleen naar mijn eigen elftal en wij kunnen uit elke hoek scoren", aldus Wenger. "Het belangrijkste is dat we straks naar Madrid afreizen met het gevoel dat we de klus gaan klaren."

