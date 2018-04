Atletico speelt gelijk bij Arsenal, Marseille zet grote stap richting EL-finale

Atletico stond tegen Arsenal al binnen tien minuten met een man minder op het veld na een rode kaart voor Sime Vrsaljko, die twee keer geel ontving na even zo vaak een harde overtreding te hebben begaan.

Trainer Diego Simeone van de Spaanse topclub kon luttele minuten later ook een plekje op de tribunes opzoeken wegens herhaaldelijk commentaar op de Franse scheidsrechter Clement Turpin.

Arsenal was toen al verreweg de bovenliggende partij en had via Alexandre Lacazette ook al op een ruime voorsprong kunnen staan, maar de spits raakte met een volley de buitenkant van de paal en zag een kopbal gekeerd worden door de uitblinkende doelman Jan Oblak.

Griezmann

De thuisclub liet zich daardoor echter niet van de wijs brengen en bleef de kansen aaneen rijgen, maar ook die waren niet besteed aan Danny Welbeck (oog in oog met Oblak) en Nacho Monreal (schot vanuit moeilijke hoek net naast).

Atletico kon er in de eerste helft maar bijzonder weinig tegenover stellen. Alleen Antoine Griezmann stichtte tot twee keer toe gevaar, maar beide keren kwam keeper David Ospina als winnaar uit de strijd.

Arsenal ging in de tweede helft verder met waarmee het was gebleven en dat resulteerde na een uur in de verdiende 1-0 van Lacazette. De aanvalsleider kopte knap raak uit een voorzet van Jack Wilshere.

Opvallend genoeg werd Atletico daardoor wel een beetje wakker geschud en dat leidde in de 82e minuut in de 1-1 van Antoine Griezmann, die profiteerde van een blunder van Laurent Koscielny en uitglijden van Shkodran Mustafi.

Efficiënt

Marseille en Salzburg kwamen elkaar in de groepsfase ook al tegen. Salzburg won daarin thuis met 1-0 en hield Marseille uit op 0-0.

De kampioen van Oostenrijk hoopte in het kolkende Vélodrome opnieuw de nul te houden, maar die missie was al na een kwartier mislukt.

De 1-0 van Florian Thauvin had echter nooit mogen tellen omdat hij uit een vrije trap van Dimitri Payet via zijn eigen hand raak kopte, maar dat was de arbitrage ontgaan.

Salzburg was ook na de rust vrijwel gelijkwaardig aan Marseille, maar ze wisten zich geen raad met de vele kansen, waardoor ze zichzelf tekort deden.

Invaller

Marseille presenteerde Salzburg na een uur met de 2-0 van Clinton N'Jie de rekening voor alle missers. De invaller nam een pass van Payet goed mee en schoof de bal koeltjes in de verre hoek.

Salzburg wist er desondanks nog een slotoffensief uit te persen en was ook een paar keer dicht bij de 2-1, maar Fredrik Gulbrandsen trof de paal en Munas Dabbur stuitte op de vuisten van sluitpost Yohann Pelé.

De returns van beide halve finales worden volgende week donderdag vanaf 21.05 uur afgewerkt. De finale in Lyon staat voor woensdag 16 mei om 20.45 uur op het programma.

Mocht Arsenal of Marseille de Europa League winnen en in de eigen competitie niet op een Champions League-plaats eindigen, dan mag Feyenoord na de zomer in de volgende editie van het tweede Europese bekertoernooi niet in de voorrondes maar gelijk in de groepsfase instromen.

