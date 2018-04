Besiktas weigert gestaakte bekerreturn tegen Fenerbahçe uit te spelen

De arbitrage moest de derby vorige week donderdag na bijna een uur bij een stand van 0-0 staken wegens rellen op de tribunes in het Şükrü Saracoğlustadion.

Besiktas-trainer Senol Günes kreeg een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid en moest medische behandeling ondergaan. Zijn spelers, waaronder Ryan Babel en Jeremain Lens, vluchtten naar de catacomben.

De Turkse voetbalbond TFF kwam woensdag tot het besluit om de resterende 32 minuten op 3 mei achter gesloten deuren uit te spelen.

Ontzetting

"We hebben met ontzetting en droefenis kennis genomen van deze maatregel", laat Besiktas donderdag op zijn officiële website weten.

"We voetballen al 115 jaar, we hebben gewonnen, gelijkgespeeld en verloren. Omdat we niet willen accepteren dat we verliezers zijn, zullen we op 3 mei niet komen opdagen."

Het is nog onduidelijk hoe de TFF zal reageren op de weigering van Besiktas. Waarschijnlijk wordt Fenerbahçe tot winnaar uitgeroepen.

De heenwedstrijd was in 2-2 geëindigd, waardoor een 0-0 gelijkspel voldoende was geweest voor Fenerbahçe om de finale te bereiken. Daarvoor heeft Akhisarspor zich al geplaatst door Galatasary verrassend uit te schakelen.