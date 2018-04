Kluivert weet niet of hij ook volgend seizoen bij Ajax speelt

"Ik ga niks zeggen. Ik wil mensen geen valse hoop geven. We zullen zien wat er na dit seizoen gaat gebeuren", aldus Kluivert donderdag voor de camera van FOX Sports.

De geboren Amsterdammer liet begin vorige maand nog weten ook na medio 2019 nog Ajacied te willen zijn, maar tot op heden is er nog steeds geen sprake van een nieuwe verbintenis voor de kersverse Oranje-international.

Afgelopen week leek alles in een stroomversnelling te geraken toen zijn zaakwaarnemer Mino Raiola werd gesignaleerd op trainingscomplex De Toekomst, maar Kluivert wist daar zelf niets van af.

"Ik hoorde ook dat hij laatst hier was. Maar ik heb echt geen idee of dat ook voor mij was. Ik heb hem sindsdien nog niet gesproken. Ik hoor het wel van hem."

Dichtgooien

Kluivert wil pas gaan nadenken over zijn toekomst als het seizoen erop zit. Hij wil zich eerst voor de volle honderd procent richten op de laatste twee competitiewedstrijden, tegen AZ (thuis) en Excelsior (uit).

"Ik wil daarin gewoon lekker spelen en daarna ga ik wel kijken wat ik ga doen. Wie wil niet bij Ajax spelen? Ik wil hier ook spelen. Maar je moet ook kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Je kan niet alles dichtgooien. Na dit seizoen heb ik alle tijd om erover na te gaan denken."

Eerder op donderdag liet trainer Erik ten Hag op zijn persconferentie al weten dat hij hoopt dat Kluivert de komende jaren behouden blijft voor Ajax.

"We moeten er enigszins rekening mee houden dat hij niet bijtekent, maar we willen heel graag dat hij dat wel doet. Daar gaan we ook nog steeds van uit", zei Ten Hag.

Ajax vecht met AZ om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Amsterdammers hebben gezien de voorsprong van vijf punten zondag in eigen huis tegen de Alkmaarders voldoende aan een punt om die definitief veilig te stellen.

