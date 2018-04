Amerikaanse miljardair Khan wil Wembley kopen

De Engelse krant The Sun had eerder al gemeld dat Khan zich bij de Engelse voetbalbond FA, de bezitter van het stadion in Londen, had gemeld.

Britse media speculeren over de prijs. Khan zou volgens de BBC 800 miljoen Britse ponden, zo'n 930 miljoen euro, hebben geboden. Sky Sports schat in dat met de overname een bedrag van meer dan 1 miljard euro is gemoeid.

Na de verkoop blijft Wembley, dat na een verbouwing in 2007 90.000 zitplaatsen telt, de locatie voor interlands en wedstrijden als de FA Cup Final.

Wel zou de nationale ploeg in oktober en november moeten uitwijken omdat in die periode american footballduels uit de NFL in Londen worden gespeeld.

Statement

Een woordvoerder van de FA kon alleen bevestigen dat de bond een bod op Wembley heeft gekregen, maar wilde verder niet op de details ingaan.

Khan gaf op de website van Fulham een statement, waarin de 67-jarige geboren Pakistaan uitlegde waarom hij een bod heeft gedaan op de voetbaltempel.

"Het voordeel van de overname zou zijn dat de FA jaarlijks honderden miljoen euro's overhoudt om te investeren in het amateurvoetbal en de ontwikkeling van talenten. Wie kan daar nou op tegen zijn?", vroeg hij zich af.

"Een eventuele overname van Wembley heeft in ieder geval geen enkele invloed op mijn ambities met Fulham en de plannen voor de verbouwing van de Riverside Stand."