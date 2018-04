Robben houdt lichte spierblessure over aan duel met Real Madrid

De aanvaller van Bayern greep woensdagavond al na een paar minuten naar zijn linkerbovenbeen en moest even later gewisseld worden. Onderzoek van teamarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bracht geen grote schade aan het licht.

Bayern maakte niks bekend over de herstelduur van Robben, maar de kans is klein dat de 34-jarige Nederlander zaterdag al in actie kan komen. De 'Rekordmeister' speelt dan een thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

In tegenstelling tot Robben liep Jerome Boateng wel een flinke spierblessure op. De international van Duitsland moest na ruim een halfuur van het veld, maar er is nog niks bekend over de hersteltermijn van de verdediger. Volgens Duitse media is hij wel fit genoeg om komende zomer deel te nemen aan het WK.

Martinez

Middenvelder Javi Martinez moet op zijn beurt twee dagen rust houden. De Spanjaard kreeg tegen Real Madrid een tik tegen zijn hoofd en kon niet verder.

Martinez kan volgende week dus gewoon weer meedoen bij Bayern, dat volgende week dinsdag in Estadio Santiago Bernabeu de return tegen Real Madrid speelt.