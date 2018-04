Ten Hag hoopt dat Kluivert snel handtekening onder nieuw contract zet

"We moeten er enigszins rekening mee houden dat hij niet bijtekent, maar we willen heel graag dat hij dat wel doet. Daar gaan we ook nog steeds van uit", zei Ten Hag donderdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met AZ van zondag.

Hoewel de pas 18-jarige Kluivert begin maart al liet weten dat hij ook na 2019 nog Ajax-speler wil zijn, is er nog steeds geen sprake van een nieuwe verbintenis voor de kersverse Oranje-international.

Ten Hag is blij met de ontwikkeling van Kluivert, maar ziet ook verbeterpunten. "Justin is heel erg goed, maar nog heel jong. Zijn rendement moet nog wel hoger en in grote wedstrijden kan hij nog meer zijn stempel drukken."

AZ

In de laatste twee wedstrijden van het huidige seizoen hoopt Ajax, dat de titelstrijd van PSV verloor, de tweede plek in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League veilig te stellen.

AZ heeft vijf punten minder, maar kan die marge in de Johan Cruijff ArenA verkleinen tot twee. "AZ is bezig aan een uitstekend seizoen", weet ook Ten Hag. "Ze hebben een prima elftal en die manier van spelen is ook heel aansprekend en duidelijk. Daar krijgen ze van mij alle complimenten voor."

Ten Hag kan in de laatste twee wedstrijden van het seizoen in ieder geval niet beschikken over Frenkie de Jong. De middenvelder is sinds begin maart uit de roulatie door een enkelblessure en kreeg onlangs een terugslag, waardoor hij pas volgend seizoen weer in actie kan komen.

Van den Brom

AZ-trainer John van den Brom hoopt dat zijn ploeg zich tegen Ajax revancheert voor de verloren bekerfinale tegen Feyenoord van vorige week (3-0). De coach heeft gemerkt dat de nederlaag in De Kuip hard is aangekomen bij zijn ploeg

"We hebben gewoon niet het niveau gehaald dat we heel lang in de competitie wel hebben gehaald. Die teleurstelling is misschien nog wel groter dan het verliezen van de bekerfinale", aldus Van den Brom, die zijn spelers maandag een vrije dag gaf om het bekerverlies te verwerken. "Ik ben in mijn eentje gaan golfen. Dan kun je even alles van je afslaan."

De verloren bekerfinale toonde wederom aan dat AZ veel moeite heeft met wedstrijden tegen clubs uit de top drie. De Alkmaarders verloren dit seizoen alle wedstrijden die ze speelden tegen PSV, Ajax en Feyenoord en Van den Brom hoopt dan ook snel af te rekenen met die slechte cijfers.

"We willen ons juist in dit soort wedstrijden tonen en dat is ons te vaak niet gelukt. Zondag hebben we daar weer een mooie kans voor", aldus Van den Brom.

De wedstrijd tussen Ajax en AZ begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

