Bondscoach Zwitserse vrouwen maakt in september overstap naar Duitsland

Voss-Tecklenburg wordt de opvolger van interim-bondscoach Horst Hrubesch, meldt de Duitse bond donderdag. De oud-international van West-Duitsland verving vorige maand Steffi Jones, die moest vertrekken na een nederlaag in de WK-kwalificatie tegen IJsland (2-3).

De 66-jarige Hrubesch moet Duitsland naar het WK van 2019 in Frankrijk loodsen. Als dat lukt, neemt Voss-Tecklenburg het eindtoernooi voor haar rekening bij de tweevoudig wereldkampioen.

De 125-voudig international, die 27 doelpunten maakte voor de nationale ploeg en daarmee vier keer Europees kampioen werd, ondertekende een contract tot en met het EK van 2021.

Kwartfinale

Voss-Tecklenburg werd in 2012 aangesteld als bondscoach van Zwitserland. Op het WK van 2015 in Canada haalde het land de kwartfinales, twee jaar later op het EK in Nederland was de groepsfase het eindstation.

Zwitserland en Duitsland hebben deelname aan het WK in Frankrijk in eigen hand. Zwitserland is met nog drie duels te spelen koploper in groep 2 van de WK-kwalificatie.

Duitsland is met nog twee duels te gaan koploper in groep 5, maar IJsland heeft een verliespunt minder. De landen spelen op 4 september in Reykjavik tegen elkaar in het laatste pouleduel.