Chivas verslaat Van der Wiel en Toronto in Champions League-finale

Na reguliere speeltijd stond het 1-2 in het voordeel van Toronto, dat zich mede door een doelpunt van voormalig AZ-aanvaller Jozy Altidore na 25 minuten herstelde van een vroege achterstand.

Aangezien de heenwedstrijd met diezelfde cijfers in het voordeel van Chivas eindigde, was een verlenging en uiteindelijk ook een strafschoppenreeks nodig om de winnaar te bepalen in Mexico.

Door missers van Jonathan Osorio en Michael Bradley (ex-sc Heerenveen) trok Chivas aan het langste eind, waardoor de CONCACAF Champions League voor het tiende jaar op rij werd gewonnen door een Mexicaans team.

Van der Wiel

Voor Van der Wiel, die in de winter overkwam van het Italiaanse Cagliari, was het zijn zesde wedstrijd in de Champions League. De 46-voudig Oranje-international stond de hele wedstrijd in het veld, maar nam geen strafschop.

Door de nederlaag loopt Van der Wiel met Toronto deelname aan het wereldkampioenschap voor clubs mis, dat eind dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gehouden.

Naast Chivas Guadalajara doen ook de vijf andere winnaars van de continentale bekertoernooien en de landskampioen van het organiserende land mee aan het prestigieuze clubtoernooi.