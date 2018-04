Van Gaal: 'Heb een aanbieding gekregen die ik niet kan weigeren'

"Ik krijg nog steeds veel aanbiedingen. Nu heb ik een aanbieding gekregen die ik eigenlijk niet kan weigeren, vind ik zelf", zei hij woensdagavond bij Ziggo Sport, zonder daar verder op in te gaan.

De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United hakt in de komende maanden de knoop door over zijn toekomst. "Als ik in juli of augsutus niet aan het werk ben, dan ben ik definitief met pensioen."

Nadat Van Gaal medio 2016 moest vertrekken bij Manchester United, bekleedde hij geen officiële functie meer in de voetbalwereld. Hij verblijft sindsdien veel in Portugal, waar hij een huis bezit.

Vorige maand liet Van Gaal al weten dat hij nog bijna wekelijks een aanbieding krijgt en dat hij alleen nog terugkeert uit zijn pensioen als een echte topclub zich meldt of wanneer hij bondcoach kan worden van een groot voetballand. Wel sloot hij daarbij Paris Saint-Germain uit. De Franse topclub zoekt voor volgend seizoen nog een coach.

Ajax

Deze week werd Danny Blind benoemd als lid van de raad van commissarissen van Ajax. Van Gaal zegt dat hij niet gepolst is voor die functie en de Amsterdammer had er sowieso geen interesse in gehad.

"Als commissaris kun je geen directe invloed uitoefenen, daar ben ik niet zo'n voorstander van", aldus de coach die in 1995 de Champions League won met Ajax.

In 1992 pakte Van Gaal met de Amsterdammers ook de UEFA Cup. Verder leidde hij Oranje naar de derde plek op het WK in 2014. Met Ajax, AZ, FC Barcelona en Bayern München veroverde hij in totaal zeven landstitels.

Ook de KNVB-beker, Copa del Rey, DFB Pokal en FA Cup staan op zijn indrukwekkende palmares.