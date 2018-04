Bayern met Robben als rechtsbuiten, Real begint zonder Bale en Benzema

De 96-voudig Oranje-international is de rechtsbuiten in de basisopstelling van coach Jupp Heynckes, De linkervleugel wordt bezet door Franck Ribéry, waardoor Thiago een reserverol heeft.

Bij tegenstander Real heeft trainer Zinedine Zidane in de opstelling geen plaats voor Gareth Bale en Karim Benzema, die allebei op de bank zitten. Sterspeler Cristiano Ronaldo is de spits bij de 'Koninklijke'.

Real hoopt in Beieren een volgende stap te zetten naar de derde Champions League-winst op rij. Bayern won het toernooi in 2013. In de andere halve finale was Liverpool dinsdagavond in de heenwedstrijd met 5-2 te sterk voor AS Roma.

Bayern-Real begint om 20.45 uur. Björn Kuipers is de scheidsrechter bij de wedstrijd in de Allianz Arena.

Opstellingen

Bayern München: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Martinez, James; Robben, Müller, Ribery; Lewandowski.

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Ronaldo, Isco.

De wedstrijd tussen Bayern en Real is woensdagavond live te zien op NU.nl. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur en om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Allianz Arena.