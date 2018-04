Willem II stelt Adrie Koster aan als trainer voor volgend seizoen

De 63-jarige Zeeuw tekent een contract voor drie jaar in het Koning Willem II Stadion. Hij neemt de taken over van interim-coach Reinier Robbemond, die begin maart de vertrokken Erwin van de Looi opvolgde.

Robbemond wilde graag verder, maar kreeg vorige week van de clubleiding van Willem II te horen dat er volgend seizoen geen plek meer voor hem is. "In onze ogen is het tijd om te verfrissen", zei technisch directeur Joris Mathijsen toen.

Koster is geen onbekende voor Willem II, want hij begon er in 1990 aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. In de jaren die volgend was hij werkzaam bij onder meer Roda JC, Excelsior, Ajax en Club Brugge.

Ook had de oud-speler van Roda JC en PSV een aantal Jupiler League-clubs onder zijn hoede en was hij kort bondscoach van Jong Oranje. Tot september vorig jaar was hij assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij Saudi-Arabië.

Sensatie

Willem II besloot eind maart nog Robbemond te behouden als trainer voor de rest van het seizoen, maar daar blijft de samenwerking dus bij. De eerste wedstrijd onder de oud-middenvelder leidde direct tot een sensatie, want PSV werd met liefst 5-0 verslagen.

Robbemond behoedde Willem II bovendien voor degradatie. De 'Tricolores' bezetten met nog twee speelrondes te gaan de veertiende plek in de Eredivisie. De marge ten opzichte van de gevreesde zestiende plaats is zes punten.

Bovendien heeft Willem II een veel beter doelsaldo dan nummer zestien Roda JC. De Tilburgers spelen dit seizoen nog uit tegen PEC Zwolle en thuis tegen Vitesse.

