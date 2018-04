Logo Johan Cruijff Arena onthuld door Frank Rijkaard

Rijkaard onthulde het nieuwe logo, dat uit de kleuren rood en wit bestaat, samen met de kinderen van de vorig jaar oktober overleden burgemeester Eberhard van der Laan.

Ook Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax en Arena-directeur Henk Markerink waren bij de plechtigheid aanwezig op de geboortedag van Cruijff, die ruim twee jaar geleden overleed en woensdag 71 jaar zou zijn geworden. Na de onthulling ging de hardloopwedstrijd Johan Cruyff Run van start.

Jordi Cruijff, de zoon van de in maart 2016 overleden legendarische nummer 14, bedankte in een videoboodschap iedereen die zich hard heeft gemaakt voor de naamswijziging. "We zijn super trots", zei hij.

De Amsterdamse sportwethouder Eric van der Burg zei in een toespraak dat "het feit dat we hier nu allemaal staan te danken is aan Van der Laan". "Als hij zich niet had ingezet, dan had het tot in lengte van dagen de Amsterdam Arena geheten."

Onderhandelingen

Begin deze maand maakten Ajax en de Amsterdam Arena na lange onderhandelingen met ook de gemeente Amsterdam bekend dat het stadion vanaf volgend seizoen Johan Cruijff Arena heet.

De Arena werd in 1996 geopend. Daarvoor speelde Ajax in De Meer, waar tegenwoordig een woonwijk is gevestigd. In februari werd het Stadionplein, het gebied voor het Olympisch Stadion, al omgedoopt tot het Johan Cruijffplein. In dat stadion speelde Ajax in de tijd van Cruijff veel Europese thuiswedstrijden.

Cruijff, 48-voudig international, speelde tussen 1964 en 1973 voor Ajax, waarna hij naar FC Barcelona vertrok. Na vijf seizoenen in Catalonië speelde de aanvaller nog voor Los Angeles Aztecs en Washington Diplomats in de Verenigde Staten, het Spaanse Levante en opnieuw voor Ajax, waarna hij zijn loopbaan in het seizoen 1983/1984 afsloot bij Feyenoord. Hij was vervolgens hoofdtrainer bij Ajax en Barcelona.

Met Ajax won Cruijff onder meer drie keer de Europa Cup I, eenmaal de Wereldbeker en acht landstitels. Als trainer van de Amsterdammers veroverde hij de Europa Cup II en twee keer de beker.

