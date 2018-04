FC Twente kan als derde kampioen ooit degraderen uit Eredivisie

Hekkensluiter FC Twente, dat in 2010 de titel pakte, heeft met nog twee speelronden te gaan vier punten achterstand op zowel Sparta als Roda JC. Als de ploeg van trainer Marino Pusic verliest bij Vitesse is degradatie een feit en anders is het afhankelijk van het resultaat bij Feyenoord-Sparta en VVV-Venlo tegen Roda JC.

AZ was in 1988 de eerste club met een titel op zak die degradeerde uit de Eredivisie. De Alkmaarders werden in 1981 kampioen, waarna zeven jaar later het doek viel in de Eredivisie, die in 1956 werd opgericht. In 1997 degradeerde AZ opnieuw en in 2009 werd de tweede landstitel veroverd.

Sparta, kampioen in 1959, degradeerde in 2002 voor het eerst. Nadat de club in 2005 terugkeerde op het hoogste niveau, degradeerden de Rotterdammers in 2010 opnieuw en in 2016 volgde weer promotie.

DWS

Met enige fantasie kan DWS worden toegevoegd aan het rijtje gedegradeerde kampioenen. De Amsterdamse club pakte in 1964 de titel, waarna de proftak in 1972 met Blauw-Wit fuseerde tot FC Amsterdam. Twee jaar later ging ook De Volewijckers op in de fusieclub.

In 1978 degradeerde FC Amsterdam en in 1982 hield de club op te bestaan. De in 1972 afgesplitste amateurtak van DWS bestaat nog wel.

De Amsterdammers spelen dit seizoen in de tweede klasse, het vijfde niveau van de zondagamateurs.

Kamphuis

Overigens degradeerde FC Twente, dat in 1965 ontstond uit een fusie, al eens. In 1983 daalde de club af naar de toenmalige Eerste Divisie, waarna het een jaar later alweer promoveerde.

Vitesse tegen Twente begint zondag om 14.30 uur in de Gelredome en staat onder leiding van Jochem Kamphuis. Ook de andere acht Eredivisiewedstrijden beginnen op dat tijdstip. Volgend weekend sluit FC Twente het Eredivisieseizoen af met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

