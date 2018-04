Gestaakte bekerwedstrijd Fenerbahçe-Besiktas zonder publiek uitgespeeld

De return in Istanbul werd vorige week donderdag na een klein uur gestaakt. Scheidsrechter Mete Kalkavan besloot de wedstrijd stil te leggen na rellen op de tribunes en een opstootje bij de dug-outs.

Bij dat opstootje werd Besiktas-trainer Senol Günes bekogeld met een voorwerp. De Turkse coach raakte gewond aan zijn hoofd en moest direct verzorgd worden.

Op het moment van staken stond het nog 0-0 in Istanbul, waar de verhoudingen al snel op scherp stonden nadat Besiktas-verdediger Pepe na een halfuur rood kreeg vanwege een veel te late tackle.

Janssen

Bij Fenerbahçe zat Vincent Janssen op de bank nadat hij was hersteld van een langdurige voetblessure. Ryan Babel stond in de basis bij Besiktas en kwam tot scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Jeremain Lens viel na rust in bij de bezoekers.

De heenwedstrijd tussen Besiktas en Fenerbahçe was in 2-2 geëindigd. De winnaar van de derby speelt in de finale tegen Akhisarspor, dat in de andere halve finale Galatasaray verraste.

De politie heeft de afgelopen week dertig aanhoudingen verricht in verband met de rellen bij de return tussen Fenerbahçe en Besiktas.