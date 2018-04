Wenger zegt dat moment van vertrek bij Arsenal niet zijn beslissing was

Britse media meldden vorige week al dat Wenger onder druk van de Arsenal-leiding zou hebben besloten om na 22 jaar te stoppen in Londen en de langszittende Premier League-manager ooit lijkt dat nu ook te bevestigen.

"Het moment om te vertrekken was niet echt een door mij genomen besluit", zei Wenger woensdag op zijn persconferentie voor het duel met Atletico Madrid van donderdag in de halve finales van de Europa League.

Wenger won sinds zijn aantreden in 1996 drie Premier League-titels en een recordaantal van zeven FA Cups met Arsenal, maar de laatste jaren bleven de gewenste resultaten uit.

De 'Gunners' haakten ieder seizoen vroegtijdig af in de titelstrijd en ook in de Champions League werden geen successen behaald. Hoewel Wenger zijn contract in 2017 nog met twee jaar verlengde, komt er na dit seizoen alsnog een einde aan de samenwerking.

Focus

Ondanks de commotie rondom zijn persoon heeft Wenger weinig moeite om zich volledig op Arsenal te concentreren. "Ik focus me op wat ik elke dag moet doen. Op dit moment doe ik mijn werk zoals ik dat altijd heb gedaan."

Zijn ploeg is in de laatste weken van het seizoen nog volop in de race om de Europa League te winnen en zich zo rechtstreeks voor de Champions League te plaatsen. Arsenal speelt donderdag de heenwedstrijd tegen Atletico Madrid in de halve finales.

"Deze groep spelers verdient iets speciaals en dat wil ik ze helpen bereiken", aldus Wenger. "Of er een perfect afscheid bestaat? Dat weet ik niet, maar ik zou pas echt tevreden zijn als ik met deze spelers succes kan behalen."

Het heenduel tussen Arsenal en Atletico in het Emirates Stadium begint donderdag om 21.05 uur. De return in Madrid staat een week later op het programma. De andere wedstrijd in de halve finales gaat tussen Olympique Marseille en Red Bull Salzburg.