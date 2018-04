Zweedse captain Granqvist wil dat Ibrahimovic duidelijkheid schept over WK

Bij de Zweedse nationale ploeg zorgen de uitspraken van Ibrahimovic voor onrust. "Ik denk dat het voor de ploeg goed zou zijn als Zlatan uitsluitsel geeft", zegt aanvoerder Granqvist woensdag tegen Aftonbladet.

Ibrahimovic speelde op het EK van 2016 zijn laatste interland voor Zweden. Bondscoach Janne Andersson liet eerder deze week weten dat een rentree van de oud-Ajacied niet aan de orde is.

Granqvist wil daarom dat Ibrahimovic de bondscoach informeert over zijn bedoelingen. "Het is vooral een probleem voor Janne", aldus de oud-speler van FC Groningen. "Zlatan moet Janne bellen of op zijn minst in de media verklaren wat hij nou echt wil."

Ibrahimovic sprak een week geleden hardop uit dat hij naar het WK gaat, maar liet daarbij in het midden of dat als speler van de Zweedse selectie is. "Ik ga naar het WK. Verder kan ik nog niets zeggen. Ik moet voorzichtig zijn, want anders rekenen de mensen me erop af", zei de aanvaller van LA Galaxy toen.

De 116-voudig international gaf vervolgens geen duidelijk antwoord op de vraag of hij ook voetbalschoenen zal dragen tijdens het toernooi in Rusland. "Een WK zonder mij is geen WK", was het enige dat hij kwijt wilde.

Derde WK

Mocht Ibrahimovic over twee maanden ook in Rusland in actie komen, dan is het zijn derde WK met Zweden. De spits was er voor het eerst bij in 2002 in Zuid-Korea en Japan, toen hij onder contract stond bij Ajax, en ook in 2006 in Duitsland.

Bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika en het WK van vier jaar geleden in Brazilië ontbrak Ibrahimovic omdat hij zich niet wist te plaatsen met Zweden. Zonder de ervaren spits kwalificeerden de Zweden zich ten koste van Oranje en dankzij een zege in de play-offs tegen Italië wel voor het naderende toernooi in Rusland.

Zweden is op het WK in groep F ingedeeld met Duitsland, Zuid-Korea en Mexico. Het toernooi begint op 14 juni met de wedstrijd van gastland Rusland tegen Saudi-Arabië. De eerste wedstrijd van Zweden is op 18 juni in Nizhny Novgorod tegen de Zuid-Koreanen.

