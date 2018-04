Feyenoord neemt na dit seizoen afscheid van assistent-trainer Wouters

Wouters is bezig aan zijn derde seizoen bij Feyenoord. Hij is sinds medio 2015 assistent van Giovanni van Bronckhorst in De Kuip.

Volgens technisch directeur Martin van Geel heeft het vertrek van Wouters niet te maken met diens functioneren. "Vanaf dag één en tot en met de dag van vandaag zijn we zeer tevreden over Jan. Hij is een zeer loyale en ervaren professional", zegt hij op de website van Feyenoord.

"Mede dankzij zijn goede werk zijn de afgelopen drie jaar vier prijzen binnengehaald", vervolgt Van Geel. "Dat de directie toch besloten heeft niet te verlengen, is puur omdat we denken dat het goed is als er na een aantal jaren weer een nieuwe impuls wordt toegevoegd aan de trainersstaf."

Feyenoord verwacht binnen enkele weken de opvolger van Wouters als assistent-trainer te kunnen presenteren.

Fantastische tijd

Wouters kijkt zelf terug op een mooie periode bij Feyenoord. "Ik vond het een geweldige eer om voor deze mooie club te mogen werken. Ik heb hier een fantastische tijd gehad en het was een feest om met elkaar successen te behalen."

De 57-jarige oud-international was eerder hoofdcoach van onder meer FC Utrecht en Ajax. Voordat hij aan de slag ging bij Feyenoord, was hij actief als interim-trainer bij het Turkse Kasimpasa.

Feyenoord bereidt zich momenteel voor op de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Van Bronckhorst is in de Eredivisie zeker van de vierde plek en speelt zondag in De Kuip de derby tegen Sparta Rotterdam.

Afgelopen zondag veroverde Feyenoord ten koste van AZ (3-0 zege) voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de KNVB-beker. Daarmee verzekerde de club zich van een ticket voor de derde voorronde van de Europa League.

