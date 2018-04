Telstar gaat serieus werk maken van komst Van der Vaart

"De grootste uitdaging voor technisch directeur Piet Buter en mij is om Van der Vaart te halen. Dat is een serieus plan", zegt Telstar-trainer Mike Snoei woensdag in gesprek met Voetbal International.

Hoewel het beeld van Van der Vaart in een Telstar-shirt niet direct heel realistisch lijkt, heeft hij wel een band met de Jupiler League-club. Hij groeide op in Beverwijk en speelde in de jeugd bij De Kennemers, dat op een steenworp afstand van Telstar ligt.

"Rafael komt hier uit de buurt en Piet heeft al met zijn vader Ramon gesproken. Die komt van De Kennemers en rijdt op de fiets naar Telstar", vertelt Snoei. "Ik ben ervan overtuigd dat Rafael ook gewoon nog lekker wil voetballen in de regio waar het voor hem allemaal begonnen is."

FC Midtjylland

Financieel hoeft de komst van Van der Vaart niet direct een groot probleem te zijn. De 109-voudig international heeft een aflopend contract bij het Deense FC Midtjylland, waar hij dit seizoen amper in actie komt.

Van der Vaart gaf eind 2016 bovendien al aan open te staan voor een transfer naar Telstar en is dus mogelijk bereid een deel van zijn salaris in te leveren. "Als ik op mijn 39e nog even lekker bij Telstar wil voetballen, dan doe ik dat", zei de oud-Ajacied destijds in gesprek met Helden.

Daarbij komt dat Telstar volgend seizoen mogelijk in de Eredivisie speelt, wat een transfer naar Velsen-Zuid aantrekkelijker maakt voor Van der Vaart. De huidige nummer zes in de Jupiler League doet aan het einde van het seizoen mee aan de play-offs voor promotie.

Spelverdeler

Trainer Snoei ziet de komst van Van der Vaart, die momenteel nog in Denemarken woont met zijn handballende vriendin Estavana Polman, in ieder geval wel zitten.

"Ik zie een mooie rol voor hem als spelverdeler. Hij krijgt een stuk verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van die jonge gasten gaat een stuk sneller met Van der Vaart tussen hen in. We moeten er serieus werk van maken", aldus Snoei.

Telstar zou de tweede Nederlandse club zijn voor Van der Vaart. Hij maakte in 2000 zijn debuut in het betaald voetbal bij Ajax en speelde vervolgens voor Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, opnieuw HSV, Real Betis en dus Midtjylland.

