Di Francesco gelooft dat verliezend Roma opnieuw kan stunten in CL

"Natuurlijk is de strijd nog niet gestreden, want in voetbal is alles mogelijk", aldus de Italiaanse coach. "Mijn ploeg moet in ieder geval een brandend verlangen hebben om voor een nieuwe stunt te zorgen. Ik geloof er nog steeds volledig in."

Roma stond twintig minuten voor tijd met liefst 5-0 achter op Anfield, maar door doelpunten van Edin Dzeko en Diego Perotti in de 81e en 85e minuut houdt de nummer drie van Italië nog enig zicht op de finale.

De kans op een stunt is volgende week desondanks bijzonder klein, al bewees Roma in de kwartfinales tegen FC Barcelona al dat het een ruime nederlaag uit de heenwedstrijd (4-1) kan wegpoetsen in de return (3-0).

Ook Di Francesco houdt zich daaraan vast, ook al kreeg Liverpool dit Champions League-seizoen in uitwedstrijden nog maar vijf treffers tegen. "Het wordt natuurlijk niet makkelijk, maar we moeten erin geloven en dezelfde strijd laten zien als in het slot van dit duel. Het zal in ieder geval een andere wedstrijd worden dan tegen Barcelona."

Fouten

Roma begon nog wel sterk aan het uitduel met Liverpool, maar na de openingstreffer van Mohamed Salah na 35 minuten viel Roma ver terug. Di Francesco was verbaasd dat de kleinste dingen fout gingen bij zijn ploeg.

"Mijn spelers verloren bijna alle persoonlijke duels, raakten de bal regelmatig kwijt, of vertikten het om een paar meter extra te lopen", aldus de kritische coach. "Mijn team moet in de return meer laten zien, want we hebben vijftig minuten geen invloed kunnen hebben op de wedstrijd."

De return tussen AS Roma en Liverpool wordt op 2 mei afgewerkt in Stadio Olimpico. De andere halve finale gaat tussen Bayern München en Real Madrid, die woensdagavond hun eerste wedstrijd spelen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League