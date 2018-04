Kraay jr. voelt zich geschoffeerd en neemt per direct ontslag bij Lienden

In de kantine ontstond een woordenwisseling tussen Kraay jr. en een drietal supporters, onder wie een lid van de aan Lienden gelieerde businessclub. De coach werd dermate onheus bejegend dat hij zijn ontslag indiende.

"Enkele sponsoren, die sinds jaar en dag bij de club zijn, vonden het nodig om mij op dusdanig gênante manier te schofferen. Na twee nachten slapen heb ik besloten dat ik die mensen nooit meer wil en kan zien", verklaart Kraay jr. in gesprek met het AD.

De 58-jarige coach, die ook werkzaam is als verslaggever en analist bij FOX Sports, lag nog tot medio 2019 vast bij Lienden. Hij was in totaal negen seizoen werkzaam als trainer van de amateurclub, die momenteel uitkomt in de Tweede Divisie.

"Wanneer je vrouw met trillende benen en tranen in haar ogen bij de club staat waar je allebei zoveel van houdt, is het tijd om te gaan", aldus Kraay. "Ik stop met pijn. Misschien dat ik in de toekomst nog een keer terugdenk aan alle mooie jaren die ik bij FC Lienden heb gehad, maar voorlopig niet."

Zwarte bladzijde

FC Lienden schaart zich in een statement achter Kraay jr. "We betreuren dit incident ten zeerste en distantiëren ons van dit gedrag van de supporters. Het vertrek van clubmensen Hans en Sofie Kraay jr. is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de club."

Kraay jr begon zijn trainerscarrière in 1999 bij VV Ophemert en stapte in 2004 over naar Lienden, waar hij tot 2011 onder contract stond. In zijn eerste periode werd hij onder meer een keer kampioen met de Gelderse formatie, die in de KNVB-beker bovendien voor een grote stunt zorgde door Vitesse uit te schakelen (2008).

Na avonturen bij SVZW, JVC Cuijck en DOVO keerde de oud-voetballer van onder meer Excelsior, NAC, FC Eindhoven en De Graafschap in 2016 terug bij Lienden.

Door het vertrek van Kraay jr. fungeert Jan Veldhuizen voor de rest van het seizoen als interim-trainer van Lienden, dat de twaalfde plek bezet in de Tweede Divisie en nog niet zeker is van lijfsbehoud.