Buffon haalt uit naar media na 'roddels' over ruzie met ploeggenoot

"Deze duidelijk onjuiste roddels worden erbij gehaald na een nederlaag van een team zonder zwakke punten, een team als Juventus", zegt de 40-jarige Buffon dinsdag tegen Juventus TV.

Napoli bracht de spanning in de Italiaanse titelstrijd weer helemaal terug door te winnen van koploper Juventus. De regerend landskampioen gaat nog steeds aan de leiding, maar met nog vier wedstrijden te gaan is de voorsprong teruggebracht tot één punt.

Italiaanse kranten pakten na de wedstrijd in Turijn uit met verhalen dat Buffon in de kleedkamer boos was geworden op zijn teamgenoten. Benatia zou het daarbij het meest hebbemoeten ontgelden, omdat de Marokkaanse verdediger verantwoordelijk was voor de tegentreffer van Kalidou Koulibaly in de negentigste minuut.

"Dit soort verhalen is bedoeld om onze ploeg te destabiliseren", aldus Buffon. "Ik vind het logisch en normaal om iets te zeggen na een wedstrijd en dat heb ik gedaan. Dit gebeurt al sinds ik bij Juventus zit."

"Maar in mijn zeventien jaar bij Juventus is het nog nooit gebeurd dat iemand een ploeggenoot de schuld heeft gegeven voor een nederlaag en dit zal nooit gebeuren zolang ik de aanvoerder ben van dit team."

Beschermen

Buffon vindt dat hij niet stil kon blijven na de verhalen in de media. 'Ik vind dat ik wat dingen moest verduidelijken om de groep en Medhi te beschermen."

Juventus werd de laatste zes jaar kampioen in Italië. Napoli jaagt op het eerste kampioenschap sinds 1990.

Juve gaat zaterdag op bezoek bij nummer vijf Internazionale, terwijl Napoli zondag een uitduel met nummer negen Fiorentina speelt.

