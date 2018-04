Legendarische Franse trainer Henri Michel (70) overleden

Michel leed al enige tijd aan kanker, melden Franse media. De voormalige middenvelder werd afgelopen zondag door FC Nantes in het kader van het 75-jarige bestaan nog uitgeroepen tot een van de legendes van de club.

De Fransman was een grote naam in zijn geboorteland. Paris Saint-Germain, de club waar hij in 1990 en 1991 hoofdtrainer was, noemt hem dinsdag op Twitter een "grand Monsieur" en een "karakter van het Franse voetbal".

"We zijn intens bedroefd", zegt de Franse bondsvoorzitter Noël Le Graët. "Henri Michel heeft als speler en trainer een voortreffelijke carrière gehad."

Michel begon zijn spelersloopbaan halverwege de jaren zestig bij AS Aix uit zijn geboorteplaats Aix-en-Provence, waarna hij tussen 1966 en 1982 meer dan zeshonderd wedstrijden voor FC Nantes speelde.

Hij is recordhouder wat betreft het aantal Ligue 1-duels voor 'Les Canaris' (533). De 58-voudig international werd in 1973, 1977 en 1980 kampioen met Nantes.

Olympisch goud

Michel werd na zijn actieve loopbaan coach van Jong Frankrijk. In 1984 won hij in Los Angeles olympisch goud met zijn ploeg door Brazilië te verslaan in de finale.

Michel werd vervolgens gepromoveerd tot bondscoach van het Franse elftal. In 1986 strandden 'Les Bleus' in de halve finale van het WK tegen West-Duitsland. Door een zege op België eindigden de Fransen nog wel als derde.

Nadat Frankrijk zich niet plaatste voor het EK van 1988 moest Michel tijdens de kwalificatiereeks voor het WK van 1990 plaatsmaken voor Michel Platini.

Michel werkte vervolgens vooral in Afrika. Hij was onder meer bondscoach van Kameroen, Marokko, Tunesië, Equatoriaal-Guinea en Ivoorkust. Hij leidde Kameroen naar het WK 1994 en was vier jaar later met Marokko ook actief op de mondiale eindronde. Op het WK van 2006 fungeerde hij als bondscoach van Ivoorkust.

Zijn laatste klus was bij het nationale elftal in Kenia, waar hij eind 2012 al na vier maanden vertrok.