FIFA maakt plannen voor lucratieve Nations League en WK voor clubs

Tijdens de bijeenkomst van de FIFA-raad van vorige maand in Bogota werd gesproken over de mogelijke opzet van de toernooien. Die plannen zijn nu volgens de BBC verder uitgewerkt.

De Britse omroep verwacht dat medio mei een buitengewone bijeenkomst op het FIFA-hoofdkantoor in Zürich zal worden gehouden om de gedetailleerde opzet van de nieuwe competities te bespreken.

Dat wil de FIFA in een verklaring nog niet bevestigen. "We zullen alle plannen met de verschillende confederaties bespreken, maar daar is momenteel nog geen datum voor gepland", aldus de wereldvoetbalbond. "Er zijn momenteel nog gesprekken gaande met de verschillende belanghebbenden."

Uitbreiden

De FIFA wil het aantal ploegen op het WK voor clubs uitbreiden van 7 naar 24. Het toernooi moet eens in de vier jaar afgewerkt worden.

Sinds 2005 wordt er jaarlijks in december een WK voor clubteams gehouden, waarbij de kampioenen van de verschillende continenten het tegen elkaar opnemen. Voorheen speelden de kampioenen van Europa en Zuid-Amerika tegen elkaar om de wereldbeker voor clubs. De eerste editie daarvan werd in 1960 gespeeld.

Het WK voor clubs zou in 2021 van start moeten gaan met de nieuwe opzet. Van de 24 deelnemers zullen er 12 uit Europa afkomstig zijn; de acht finalisten van de Champions League in de vier voorgaande jaren en de vier winnaars van de Europa League. Vanuit Zuid-Amerika plaatsen de vier winnaars van de Copa Libertadores zich.

Nations League

Daarnaast heeft de FIFA plannen voor een wereldwijde Nations League. In Europa (najaar 2018) en in Noord-Amerika (najaar 2019) gaat in de nabije toekomst al een dergelijke competitie tussen landenteams van start.

De wereldwijde Nations League moet de plaats van de Confederations Cup innemen. Op dat toernooi - dat sinds 1992 bestaat - spelen de kampioenen van de verschillende continenten plus de organisator van het eerstvolgende WK tegen elkaar.

De eerste ronde van de Nations League wordt in de nieuwe plannen nog steeds op continentaal niveau gespeeld. De beste acht landen uit de verschillende werelddelen plaatsen zich voor de finaleronde.

Kort voor het WK in Rusland komt de FIFA-raad in Moskou bijeen voor een vergadering, waarbij de plannen waarschijnlijk verder besproken worden.